El viento Zonda comenzó a hacerse sentir este lunes en San Juan y activó un operativo preventivo en distintos organismos provinciales. Ante la alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), hubo suspensión de clases, informes sobre precaución por circulación en rutas y también el estado en la provincia.

El fenómeno meteorológico llegó acompañado por un marcado aumento de la temperatura y fuertes ráfagas de viento. Según el pronóstico oficial, durante la tarde la máxima alcanzará los 27°C, mientras que las ráfagas podrían superar los 69 kilómetros por hora, generando condiciones de riesgo para la población.

Este fenómeno provocó la suspensión de clases en Valle Fértil, Jáchal e Iglesia. La medida alcanza a los turnos interturno, tarde, vespertino y noche de todos los niveles y modalidades educativas de esos departamentos, luego de la recomendación realizada por la Dirección de Protección Civil.

El fuerte viento también comenzó a complicar la circulación en las rutas sanjuaninas. Vialidad Nacional informó que la Ruta Nacional 40 Norte, en el tramo San Juan–Jáchal, a la altura de Talacasto, presenta escasa visibilidad debido al intenso viento Zonda, por lo que pidió extremar las precauciones al conducir.

Desde el organismo recomendaron reducir la velocidad, mantener una mayor distancia entre vehículos, circular con luces bajas encendidas y evitar maniobras bruscas, ya que el viento levanta tierra y polvo, disminuyendo considerablemente la visibilidad sobre la calzada.

Además, las autoridades provinciales señalaron que continuarán monitoreando la evolución del fenómeno junto a Protección Civil y el Servicio Meteorológico Nacional para evaluar si resulta necesario adoptar nuevas medidas preventivas durante las próximas horas.

El SMN recordó que la alerta amarilla por viento Zonda implica la posibilidad de reducción de visibilidad, aumento repentino de la temperatura, muy baja humedad relativa y ráfagas de intensidad considerable, condiciones que pueden afectar tanto la circulación como el normal desarrollo de las actividades.

Frente a este escenario, se recomienda evitar actividades al aire libre, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, mantenerse alejado de árboles y postes, conducir con extrema precaución y seguir únicamente la información difundida por los canales oficiales mientras persista el fenómeno.