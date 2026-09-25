Milton Pajoy llegó a San Juan hace 15 años desde Colombia, se nacionalizó argentino, formó una familia y construyó su hogar en el asentamiento San Cayetano de Alto de Sierra. Hoy, después del incendio, mira las pérdidas de toda una vida y asegura que fueron apenas unos minutos los que alcanzaron para destruirlo todo.

“Sí, yo tengo 15 años de estar acá, soy nacionalizado y mi familia sí es de acá, mi esposa es de acá y mis hijos han nacido acá”, contó Milton en diálogo con DIARIO HUARPE. El hombre explicó que llegó a la provincia por trabajo, pero decidió quedarse y formar allí su hogar.

“Fueron ni cinco minutos”

El incendio avanzó rápidamente y obligó a Milton a concentrarse en sacar a sus hijos de la vivienda. “Ya no había pasado ni dos minutos, ya el fuego estaba casi en el fondo de la casa y ya no era llamar, no era nada, era sacar los niños”, relató.

Sus hijos lograron salir corriendo mientras Milton intentó rescatar su moto. “La moto quedó ahí tirada en la mitad del camino porque las llamas ya eran cuatro o cinco metros hacia arriba”, contó.

El humo y el calor hicieron imposible permanecer en el lugar. “Fue correr porque ya el vapor quemaba, ya no se podía estar, más el humo, fue cuestión de dos minutos y ya no había nada que hacer”, recordó.

Una familia que perdió todo

Milton vive junto a su esposa y sus tres hijos, quienes lograron ponerse a salvo durante el incendio. El hombre, que trabaja como carpintero, explicó que prácticamente no pudieron rescatar ninguna de sus pertenencias.

“De adentro era imposible sacar algo, los animalitos quedaron adentro, no hubo forma de sacarlo”, relató. La familia pasó la noche separada, con sus hijos en la casa de una amiga y Milton en la vivienda de un amigo cercano.

“De todas maneras no se podía estar acá por el humo y tampoco había nada que cuidar, ha sido pérdida total”, explicó. Las condiciones en el lugar no permitían que la familia permaneciera allí.

Quince años para construir un hogar

Milton llegó a San Juan buscando trabajo y con el paso de los años formó su familia. Ahora, el incendio destruyó el hogar que había construido durante todo ese tiempo.

“Vine por mi hogar, bueno me quedé y bueno hemos luchado 15 años construyendo todo esto y bueno fueron ni cinco minutos que se ha perdido todo”, expresó con dolor. Su historia quedó marcada por el contraste entre los años de esfuerzo y la rapidez con la que avanzaron las llamas.

El pedido de una solución

El damnificado reclamó una respuesta que permita a las familias del asentamiento contar con una solución definitiva. “Esto no se soluciona con palos y nylon, eso no es solución”, sostuvo.

Milton recordó que en menos de un año se produjeron tres incendios en la zona y que algunas viviendas afectadas anteriormente todavía no fueron terminadas. “La última casa de acá tres veces se ha quemado esa casa”, afirmó.

Por eso planteó la necesidad de encontrar una alternativa que permita reconstruir y evitar que las familias vuelvan a atravesar situaciones similares. “Necesitamos una solución porque en menos de un año ya han habido tres incendios”, señaló.

Mientras continúa la asistencia a las familias damnificadas por los incendios, Milton espera poder reconstruir su vida junto a su esposa y sus hijos. El hombre, que llegó desde Colombia hace 15 años y se convirtió en ciudadano argentino, ahora enfrenta el desafío de volver a empezar después de perder el hogar que construyó durante esos años. (diariohuarpe.com)

Cómo ayudar

Quienes puedan colaborar con Milton Pajoy y su familia pueden comunicarse al 2645115323.