Un transformador de potencia de 185 toneladas llegó a San Juan para ser incorporado a la Estación Transformadora Nueva San Juan, ubicada en calles 5 y Pellegrini, en La Bebida. El traslado se realizó mediante un carretón de 15 ejes, con un operativo especial de seguridad y a una velocidad aproximada de 35 kilómetros por hora debido al tamaño y peso del equipo.

La llegada del transformador forma parte de una obra estratégica para el sistema energético provincial, que busca duplicar la capacidad de abastecimiento eléctrico de San Juan desde el Sistema de Extra Alta Tensión de la Argentina.

El traslado del equipo requirió un operativo especial debido a sus dimensiones y a sus 185 toneladas de peso. Para garantizar la seguridad durante el recorrido, el carretón de 15 ejes avanzó a una velocidad controlada de hasta 35 kilómetros por hora.

Una inversión de más de US$33 millones

El proyecto se ejecuta con recursos provinciales y contempla una inversión superior a los 33 millones de dólares.

La incorporación del nuevo transformador permitirá ampliar la capacidad de la Estación Transformadora Nueva San Juan y fortalecer uno de los puntos centrales del sistema eléctrico de la provincia.

La obra apunta a acompañar el crecimiento de la demanda energética y garantizar mayor capacidad de abastecimiento para distintos sectores de la economía sanjuanina.

Más energía para hogares y sectores productivos

Con la ampliación prevista, la provincia busca mejorar el suministro eléctrico destinado a los hogares, el comercio, el sector agropecuario, las industrias, el turismo y la minería.

El objetivo es contar con una infraestructura preparada para responder al crecimiento de la demanda y sostener el desarrollo de nuevas actividades productivas.

La llegada del transformador representa así un paso clave dentro del proyecto de ampliación de la capacidad energética provincial.

Una obra para las próximas décadas

Desde el Gobierno provincial destacaron que la ampliación permitirá fortalecer el sistema eléctrico de San Juan y avanzar hacia un abastecimiento más seguro y confiable.

La obra busca además generar las condiciones necesarias para acompañar el desarrollo de la provincia durante las próximas décadas, con una infraestructura energética capaz de sostener tanto el consumo residencial como el crecimiento productivo.

Con la llegada del transformador de 185 toneladas, comenzó una nueva etapa de un proyecto que apunta a reforzar el corazón del sistema eléctrico sanjuanino y duplicar su capacidad de abastecimiento desde el Sistema de Extra Alta Tensión.