Llevaba drogas y enfrentó a la Policía tras pistear por una calle de Chimbas

Tiago Nehuén Figueroa fue detenido tras circular a alta velocidad por la Avenida Benavídez y protagonizar un violento escándalo contra la Policía. El conductor de diecinueve años, con domicilio en el Barrio Costa Canal, realizaba maniobras peligrosas a bordo de su moto y llamó la atención de los uniformados que realizaban tareas de prevención en la zona limítrofe entre Capital y Chimbas.

Durante el operativo de interceptación, el personal de la Motorizada número uno logró reducir al motociclista tras una breve persecución que finalizó en las inmediaciones de la calle San Martín. Al momento de realizarle el palpado preventivo de urgencia, los efectivos policiales descubrieron que el sujeto transportaba sustancias prohibidas fraccionadas en pequeños envoltorios listos para su comercialización.

Ante este hallazgo, la situación procesal del infractor se complicó de inmediato y se dio intervención formal a la Justicia Federal. La representante del organismo judicial, Carolina Menéndez, ordenó el inicio de las actuaciones correspondientes por infracción a la ley de estupefacientes debido a la tenencia de marihuana y cocaína entre las pertenencias del aprehendido.

Lejos de colaborar con el procedimiento, la tensión aumentó considerablemente cuando las autoridades le comunicaron que el rodado iba a ser secuestrado por carecer de la documentación obligatoria. Fuentes policiales indicaron que Tiago Nehuén Figueroa reaccionó de manera sumamente violenta al conocer la medida administrativa y comenzó a insultar a los uniformados presentes en el lugar.

La agresión verbal escaló rápidamente hasta convertirse en ataques físicos directos contra el personal de seguridad que custodiaba el perímetro del operativo. Debido a la resistencia mostrada por el joven de diecinueve años, los efectivos debieron extremar las medidas para reducirlo por completo y trasladarlo en calidad de aprehendido hacia los calabozos de la seccional policial correspondiente.