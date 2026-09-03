Llevaban 30 años de matrimonio, ella le fue infiel y él tenía una amante

Una de las parejas más importantes del espectáculo llegó a su fin tras 30 años de matrimonio. La crisis de Claudio García y Mariela Prieto comenzó a partir del ingreso de ella a Gran Hermano, donde le fue infiel al exfutbolista ante las cámaras al besarse con Emanuel di Gioia. Ante esta situación, el deportista habló de separación.

En simultáneo al desarrollo del reality show, se relacionó al Turco con otra mujer con quien pasó un fin de semana completo y de quienes circularon fotografías. Luego de haberla dejado plantada en el altar, el exfutbolista habló en Intrusos sobre la boda cancelada y expresó: “Lo viví bien, tranquilo. Yo siempre digo lo mismo, por respeto a Mariela, está bueno que cuando salga, hable ella, la experiencia que tuvo, el momento de ella y la verdad que nada. La verdad es que, primero, si llegaba, no sé si iba también, Porque me parece que ese es el momento de ella y que, no sé si le dijeron o no, pero se quería poner vestida igual porque el vestido de Piazza estaba muy bueno”.

Sobre la crisis matrimonial, el exdeportista agregó: “La gente que hable es un show, pero el casamiento es sagrado. Vos dijiste, cuando salga, lo hablamos. Estamos, sí, distanciados”. La panelista Marcela Tauro opinó sobre los motivos del distanciamiento al regresar al piso del programa y afirmó: “Por eso él se fue a Areco con otra chica. Cuando quisieron las fotos, qué sé yo, después entró a la casa de gran hermano y le pasó factura a Mariela. Pero después de ahí no quiso entrar más. El turco se está vengando”.

En medio de la ruptura, la expareja atraviesa un momento particular por el embarazo que transita su hijo Yamil junto a su pareja. La llegada de su primer hijo convertirá en abuelos al Turco y a Mariela. La noticia generó emoción en la familia, al punto de revelarse que si Yamil hubiese sido una hija, probablemente Mariela habría abandonado la casa de Gran Hermano.