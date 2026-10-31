Una situación inesperada convirtió un día de trabajo en un momento inolvidable para Carlos, un chofer de la línea 102 de colectivos y fanático de Boca Juniors. Mientras realizaba su recorrido habitual, reconoció a Guillermo Coppola, histórico representante de Diego Maradona, y decidió ofrecerle un viaje gratuito. Sin embargo, antes de despedirse, se animó a hacerle un pedido especial: conseguir entradas para el Superclásico entre Boca y River que se disputará este domingo 1 de noviembre en la Bombonera.

El encuentro ocurrió este viernes 30 de octubre, una fecha muy significativa para el conductor, ya que coincide con su cumpleaños y también con el nacimiento de Diego Armando Maradona. Cerca de las 8 de la mañana, Carlos observó al empresario sobre la vereda y no dudó en detener el colectivo para invitarlo a subir.

En diálogo con Telenoche, el trabajador contó que reconoció inmediatamente al exrepresentante del Diez por su apariencia y sus movimientos. Al verlo, decidió ofrecerle trasladarlo sin cobrarle el boleto, como una manera de agradecerle por haber acompañado a uno de sus mayores ídolos futbolísticos.

Durante el recorrido, ambos mantuvieron una conversación que terminó girando alrededor de Boca y del próximo enfrentamiento frente a River. Fue entonces cuando Carlos reunió el valor para hacerle una solicitud que, según reconoció, jamás había imaginado.

"Tuve mucha vergüenza, no sé cómo me animé pero le pedí entradas para el Superclásico. Tuve un impulso y se lo dije antes de que se baje", relató el colectivero.

La respuesta de Coppola alimentó sus expectativas. "Voy a hacer todo lo posible", le aseguró el empresario, aunque sin confirmar que pudiera conseguirle los tickets para el encuentro.

La emoción del chofer al recordar a su padre

Más allá de la posibilidad de asistir al partido, el episodio tuvo un significado especial para Carlos. Durante la entrevista televisiva, el conductor no pudo contener las lágrimas al recordar a su padre fallecido, quien también era un apasionado hincha de Boca y admirador de Maradona.

El trabajador explicó que había comenzado la jornada con tristeza por la ausencia de su papá, pero el encuentro inesperado con Coppola cambió por completo su estado de ánimo.

"Este regalo me lo mandó mi viejo. Hoy estaba triste, arruinado. Me lo mandó él", expresó visiblemente emocionado.

Carlos aseguró que la experiencia fue uno de los mejores regalos que recibió en su cumpleaños y destacó que, incluso si no consigue las entradas, conservará el recuerdo de aquel encuentro.

La historia también despertó una gran emoción entre sus familiares, quienes compartieron la alegría por la inesperada conversación con el empresario.

El sueño de llevar a sus hijos a la Bombonera

El conductor explicó que hace mucho tiempo no asiste a la cancha de Boca y que uno de sus mayores deseos es poder compartir esa experiencia con sus hijos.

En ese sentido, recordó que tuvo la oportunidad de presenciar un Superclásico junto a su padre, su hermano y su cuñado. También estuvo en la Bombonera cuando Maradona regresó al club, una experiencia que conserva entre sus recuerdos más importantes.

Ahora, su ilusión es repetir aquella vivencia, pero acompañado por sus hijos, quienes todavía no presenciaron un enfrentamiento entre Boca y River desde las tribunas.

Aunque el pedido a Coppola podría abrirle esa posibilidad, Carlos dejó en claro que lo más importante ya había sucedido: encontrarse inesperadamente con una persona vinculada a su máximo ídolo en una fecha cargada de recuerdos familiares.

Así, lo que comenzó como un simple viaje en colectivo terminó convirtiéndose en una historia de emoción, fútbol y recuerdos, en la previa de uno de los partidos más esperados del fútbol argentino.