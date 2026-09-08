Una mujer de 55 años fue aprehendida luego de intentar ingresar droga entre los alimentos para un detenido alojado en una comisaría, pero el personal policial advirtió la maniobra. El procedimiento ocurrió durante la madrugada, cuando la ciudadana se presentó en la sede policial con una bolsa de nylon que contenía comida destinada a su hijo.

El hecho se registró a la 1:15, cuando Beatriz del Carmen Jácamo , de 55 años, se presentó en la dependencia policial con una bolsa de nylon de color azul. Según manifestó ante los efectivos, concurrió al lugar para llevar alimentos a su hijo, quien se encontraba detenido y alojado en esa sede.

Según los efectivos la mujer los insultó por haber revisado la comida para su hijo.s por

El agente Miguel Varela, quien cumplía funciones como calabocero, realizó la requisa de los elementos que la mujer había llevado. En el interior de la bolsa encontró cuatro sándwiches de fiambre, pero al inspeccionarlos, detectó que en su interior había otros envoltorios de nylon de color blanco.

Ante esta situación, el efectivo informó lo ocurrido a la oficial de servicio, Melina Umiri y a la escribiente de turno, Cabo Carla Reynoso. Los efectivos procedieron a abrir uno de los envoltorios y constataron que contenía una sustancia en polvo de color blanquecino. Además, encontraron cinco cigarrillos de fabricación casera que contenían una sustancia vegetal con características similares a la marihuana.

La situación generó una reacción de la mujer, quien no pudo precisar ante el personal policial cuál era el origen de los elementos encontrados. De acuerdo con el informe, la ciudadana se ofuscó con los efectivos y manifestó en reiteradas oportunidades su intención de retirarse del establecimiento.

Todo estaba oculto en los sandwiuches que desarmaron los uniformados.

Ante su negativa a permanecer en el lugar y luego de hacer caso omiso a la voz de alto impartida por los policías, la mujer comenzó a agredir verbalmente al personal actuante. Por este motivo, y ante la situación generada dentro de la dependencia, el personal femenino interviniente procedió a su aprehensión y posterior ingreso al sector de calabozos.

Poco después se presentó en el lugar personal de la División Drogas Ilegales, a cargo del Oficial Subinspector Navas Maximiliano, para realizar las correspondientes pruebas de campo sobre las sustancias encontradas.

El análisis determinó que la sustancia en polvo no correspondió a cocaína. En tanto, los cigarrillos y la sustancia vegetal dieron como resultado un total de dos gramos de marihuana.

Hasta adentro de un boxer había un porro que la mujer había escondido.

Las sustancias fueron secuestradas y quedaron bajo la correspondiente cadena de custodia para las actuaciones legales. La intervención pasó al ámbito del Juzgado Federal, que impartió la directiva de licenciamiento de la mujer en relación con esa actuación.

Sin embargo, la situación no terminó allí. Posteriormente, Jácamo quedó en calidad de detenida contravencional en la sede policial, con intervención del Primer Juzgado de Faltas.