Una de las imágenes que dejó la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina en el Monumental tuvo como protagonista a una sanjuanina de apenas 10 años. Durante la transmisión, las cámaras enfocaron a Guillermina Gómez llorando en la tribuna mientras el capitán vivía su última noche con la camiseta albiceleste. La escena comenzó a circular en redes sociales y se volvió viral, con usuarios que se identificaron con su emoción.

“Lo viví muchísimo. Lloré todo el partido. Fue muy alegre y a la vez triste porque verlo a Messi despedirse de la Selección Argentina y no verlo más es un poco difícil”, declaró a HUARPE NOTICIAS Guillermina.

Para ella, la noche tuvo además un significado especial: era la primera vez que veía jugar a Messi en persona. La emoción comenzó desde que ingresó al estadio y se mantuvo durante todo el encuentro.

La pasión que nació junto a su papá

El vínculo de Guillermina con el fútbol nació dentro de su familia. Su papá, Martín Gómez, fue quien comenzó a llevarla a la cancha desde pequeña y quien le enseñó a seguir tanto a River como a la Selección Argentina.

“Papá me enseñó a amar el fútbol. Veíamos casi todos los partidos juntos, los de River y los de la Selección. Yo le preguntaba quién era Messi y, con el tiempo, lo empecé a querer muchísimo”, contó la niña.

Esa relación fue creciendo con cada partido y cada viaje. Martín recordó que la llevó al Monumental desde muy chica y que, después de conocer el estadio, fue ella misma quien empezó a pedirle volver. También compartieron partidos en Mendoza, San Luis y Córdoba.

Para el padre, que hoy su hija haya quedado retratada en una de las imágenes más emotivas de la despedida tiene un valor que va mucho más allá de la viralización.

“Estoy feliz de la vida de que podamos compartir esto los dos”, expresó.

Messi como ejemplo para dos generaciones

Martín tiene 32 años y pertenece a una generación que creció prácticamente a la par de la carrera de Messi en la Selección. Desde el Mundial de 2006 en adelante, explicó, el capitán estuvo presente durante gran parte de su vida y luego también pasó a formar parte de la infancia de su hija.

Por eso, transmitirle esa admiración a Guillermina no estuvo relacionada únicamente con lo deportivo. Para él, Messi representa también valores que intenta trasladar a sus hijos.

“Messi es un ejemplo como persona y como jugador. Demuestra que para llegar es indispensable la disciplina y nunca rendirse. Eso es lo que nos demuestra: no rendirnos nunca”, explicó.

La despedida significó entonces el cierre de una etapa compartida entre padre e hija. Para Martín, fueron cerca de dos décadas viendo a Messi con la camiseta argentina; para Guillermina, fue la posibilidad de verlo por primera y última vez defendiendo a la Selección desde una tribuna.

“Esa niña somos todos”

Después del partido, Guillermina comenzó a descubrir la repercusión que había tenido aquella toma televisiva. Familiares que estaban en distintos sectores del estadio comenzaron a enviar mensajes al reconocerla, mientras otras personas compartían el video en redes sociales.

“Me etiquetaron mucho en Instagram y me decían ‘esa niña somos todos’ o ‘yo también lloré cuando te vi’”, relató.

La repercusión también llegó a su entorno más cercano. Familiares la recibieron entre abrazos y bromas, mientras una de sus docentes reconoció a Guillermina al ver las imágenes que circulaban.

Para ella, sin embargo, lo que quedó por encima de la exposición fue haber estado allí. La despedida de Messi fue al mismo tiempo su primera oportunidad de verlo jugar en vivo y una experiencia compartida con la persona que le transmitió desde pequeña el amor por el fútbol.

Para Martín, esa imagen terminó condensando algo que ya formaba parte de la relación entre ambos: acompañarse en la cancha, compartir alegrías y tristezas y vivir juntos una pasión que pasó de una generación a otra.