Lluvia de estrellas: los 19 famosos confirmados para MasterChef Celebrity

La nueva temporada del certamen culinario que conduce Wanda Nara por la pantalla de Telefe sigue armando su plantel de participantes. En las últimas horas, la producción del programa oficializó la incorporación de nueve personalidades de diversos ámbitos, sumando un total de 19 concursantes confirmados hasta el momento para competir en la cocina más famosa del país.

A la nómina que ya integraban L-Gante, Juli Poggio, Grego Rossello, Lizy Tagliani, Pablo Giralt, Sebastián Presta, China Ansa, Negra Vernaci, Edith Hermida y Luck Ra, se agregaron figuras provenientes del periodismo, la actuación, el deporte y el entretenimiento.

Entre los nuevos nombres figura Karina Mazzocco, quien desembarca en el canal luego de su paso por América al frente del ciclo A la Tarde, emisión que concluyó abruptamente este año. También se suma la actriz Julieta Nair Calvo, tras su labor en la obra teatral Annie, proyecto que finaliza este mes. Por su parte, Marta Fort aportará su presencia al show luego de haber debutado como movilera durante el Mundial 2026.

El humor estará representado por Pachu Peña y Nazareno Casero, el hijo de Alfredo Casero, quienes aceptaron el desafío de mostrar sus habilidades culinarias. En tanto, el ambiente deportivo sumará tres integrantes: el exfutbolista Pablo Migliore, quien sigue los pasos de otros deportistas que pasaron por el certamen como Maxi López y Turco Husaín, la periodista deportiva Morena Beltrán y la bailarina y periodista deportiva Rocío Robles, pareja de Adrián Suar.

Por último, se conoció la inclusión del comediante Martín "Campi" Campilongo. Aunque su nombre no figuró inicialmente en las plataformas digitales oficiales del programa, su presencia fue revelada por Ángel de Brito en el ciclo LAM y respaldada por Denise Dumas, esposa del artista.

Con estas 19 incorporaciones, la producción se acerca al armado definitivo de la lista. Dado que el certamen suele convocar entre 16 y 24 participantes, no se descarta que en las próximas jornadas se anuncien más nombres para completar el elenco de la competencia.