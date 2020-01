Lluvia de estrellas y shows en torno al Super Bowl

La definición del Super Bowl, la final de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), el acontecimiento deportivo más importante de Estados Unidos que el próximo domingo se definirá en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, genera una serie de espectáculos a su alrededor.



Es que más allá de que las invitadas musicales de honor de esta 54ta. edición son Jennifer López y Shakira, primera vez que dos estrellas latinas tendrán la misión de animar el medio tiempo del match entre Chiefs de Kansas City y los 49ers de San Francisco, Demi Lovato será la encargada de interpretar el himno nacional de Estados Unidos antes del inicio del partido.



Un informe de EFE señaló que a mediados de esta semana el elenco de la novena entrega de la saga cinematográfica "Rápidos y furiosos" participará en el lanzamiento del primer adelanto de la película y durante la actividad cantarán Cardi B y Ozuna, entre otros.



Entre martes y miércoles se espera también a The Chain Smokers, el rapero Russ, Megan Thee Stallion, Emilia Mernes, Rick Ross, Lost Kings, Luis Figueroa y Mya, quienes asistirán a la fiesta de la revista Maxim.



Otro que se dará cita en la ciudad es Chris Brown, quien encabeza junto a Cardi B un festival de música urbana de dos días el próximo viernes y sábado en el estadio del equipo de béisbol de los Miami Marlins, en el icónico vecindario de La pequeña Habana, en el que la representación latina está encabezada por Nicky Jam.



Por su parte, la banda de rock Guns N' Roses y el grupo Maroon 5 liderarán el Super Bowl Music Fest en el American Airlines Arena, durante jueves, viernes y sábado, acompañados por DJ Khaled, Dababy, Meek Mill, Megan Thee Stallion y Snoop Dogg, entre otros.



El viernes habrá conciertos de Harry Styles, Lizzo, Post Malone, Diplo, migos y 50 Cents y al día siguiente el plato fuerte es el show de Lady Gaga en Miami Beach, que será transmitido exclusivamente para los suscriptores de Direct TV, pero también se han anunciado fiestas en discotecas con Locos por Juana, Domino Saints, DJ Khaled, DJ Vice y Paris Hilton, además de presentaciones de Marshmello o The Chain Smokers.



En la jornada del partido Pitbull inaugurará los números musicales con el lanzamiento de su canción "Get Ready" junto al reconocido cantante de música country Blake Shelton.