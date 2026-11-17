El Servicio Meteorológico Nacional confirmó el regreso de las precipitaciones a la provincia de San Juan para la jornada de este martes 17 de noviembre. Luego de un día marcado por la nubosidad variable y una temperatura máxima que rondará los 30°C, el organismo oficial prevé el desarrollo de chaparrones aislados con probabilidades de entre el 10% y el 40%.

Respecto al rango horario estimado, el esquema oficial ubica el inicio de las lluvias en la franja nocturna, específicamente entre las 20:00 y las 00:00. Los modelos meteorológicos complementarios detallan que la inestabilidad se sentirá con mayor fuerza cerca de las 21:00, extendiéndose hacia la madrugada del miércoles alrededor de las 02:00 junto con la llegada de viento del sector sur.

Los departamentos más afectados por estos fenómenos serán los ubicados en el área metropolitana del Gran San Juan, incluyendo Capital, Chimbas, Rawson, Rivadavia, Santa Lucía, Pocito y Albardón. Asimismo, el frente inestable alcanzará a localidades del este y sur provincial como Caucete, 9 de Julio, San Martín, Angaco, 25 de Mayo y Sarmiento.

Antes del ingreso de las precipitaciones, el organismo nacional mantiene vigente una alerta amarilla por viento Zonda para la tarde, entre las 15:00 y las 20:59. Este fenómeno impactará con ráfagas que pueden superar los 70 km/h en la precordillera y valles de Calingasta, Iglesia, Jáchal, Ullum, Zonda y sectores bajos de Pocito, Rivadavia y Sarmiento.