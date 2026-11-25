La provincia de San Juan atravesará una jornada marcada por la inestabilidad y el desarrollo de tormentas de variada intensidad. Según el reporte meteorológico correspondiente a este miércoles 25 de noviembre, las precipitaciones comenzarán durante la tarde y se extenderán hasta la madrugada del jueves, afectando a gran parte de los valles, los llanos y las Sierras Orientales.

Las primeras lluvias del día tendrán lugar en el sector este del territorio provincial, más precisamente en el departamento Valle Fértil. De acuerdo con el cronograma previsto para las Sierras Orientales, la actividad de tormentas se iniciará a partir de las 16:00 horas y se mantendrá de forma persistente hasta las 21:00 horas, periodo en el cual también existe probabilidad de granizo.

Con el correr de la tarde, el frente de inestabilidad avanzará hacia el centro y el norte de la provincia. En el Valle de Tulum y los Llanos Sur, que incluyen al Gran San Juan, Pocito y 25 de Mayo, las tormentas comenzarán alrededor de las 17:00 horas y continuarán de manera intermitente hasta la madrugada del jueves.

En simultáneo, los Llanos Norte, con foco en el departamento Jáchal, también recibirán precipitaciones a partir de las 17:00 horas. En esta zona del norte sanjuanino, el fenómeno climático tendrá una duración estimada de cinco horas, extendiéndose puntualmente hasta las 22:00 horas de este miércoles según las previsiones oficiales.

Hacia el cierre de la jornada, el mal tiempo alcanzará los sectores cordilleranos del oeste provincial. Para el Valle Longitudinal Norte y Sur, región que abarca a los departamentos de Iglesia y Calingasta, el pronóstico indica que las tormentas llegarán recién a las 21:00 horas y persistirán hasta las primeras horas de mañana.

Las imágenes del modelo europeo ECMWF, difundidas a través de Meteologix para las 21:00 horas de hoy, confirman una amplia cobertura nubosa con lluvias moderadas a fuertes sobre el centro, este y norte de San Juan. Los núcleos de color verde en el mapa señalan los puntos donde se concentrarán las descargas de agua más intensas durante la noche.

Ante la continuidad de las lluvias hasta la madrugada, se recomienda circular con extrema precaución por rutas y calles ante la posible acumulación de agua y reducción de visibilidad. Una vez superado este evento, el tiempo cambiará drásticamente y dará paso a una ola de calor intenso entre el sábado y el lunes en el Valle de Tulum y los Llanos.