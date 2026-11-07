Lluvia en San Juan: zonas y horarios en los que caerá el agua este sábado

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un informe detallado sobre el pronóstico del tiempo para este sábado 7 de noviembre en San Juan, destacando que las precipitaciones afectarán de manera desigual al territorio provincial. La inestabilidad se mantendrá concentrada únicamente durante la primera mitad de la jornada, marcando una clara mejoría de las condiciones hacia la tarde y la noche.

Los horarios de mayor probabilidad de precipitaciones se ubican entre la madrugada y el medio día de este sábado, con un porcentaje de ocurrencia que oscila entre el 10% y el 40%. Durante las primeras horas se registrarán lluvias aisladas acompañadas por ráfagas intensas de viento del sector sur que alcanzarán los 59 km, dando paso luego a chaparrones dispersos que se extenderán de forma intermitente hasta las 12 de la mañana.

Las zonas más afectadas por este fenómeno climático serán los departamentos que integran el Gran San Juan, incluyendo a Capital, Rawson, Chimbas, Santa Lucía y Rivadavia. En estos distritos el agua se presentará de manera discontinua, mientras que en las comunas del este como Caucete, San Martín y 25 de Mayo se espera una mayor persistencia de lloviznas débiles debido a la acumulación de nubosidad baja.

Por su parte, los departamentos del sur provincial como Pocito y Sarmiento experimentarán la inestabilidad de forma muy temprana, sufriendo un marcado descenso térmico que fijará la temperatura mínima en los 9°. En contraposición con lo que ocurre en el oasis central, los distritos del norte como Jáchal e Iglesia pasarán el día prácticamente con 0% de lluvias, manteniendo un cielo mayormente cubierto.

Las proyecciones oficiales indican que a partir de las 13 horas cesará de forma definitiva cualquier posibilidad de agua en toda la geografía local. El cielo comenzará un proceso de despeje paulatino que dejará la noche completamente despejada, permitiendo que la temperatura máxima ascienda hasta alcanzar los 23° en horas de la siesta sanjuanina.