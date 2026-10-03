Miles de fieles comenzaron este sábado la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján y avanzan hacia la Basílica en medio de la lluvia y las bajas temperaturas. La tradicional caminata comenzó durante la madrugada, mientras que la salida oficial de la Imagen Peregrina se realizó a las 10 desde el Santuario de San Cayetano, en Liniers.

El recorrido tiene unos 60 kilómetros y atraviesa distintos municipios del oeste del Gran Buenos Aires hasta llegar al santuario. Se espera que más de un millón de personas participen de la movilización durante este fin de semana.

Los peregrinos avanzan hacia Luján con paraguas, pilotos y ropa impermeable pese a la lluvia. (Gentileza)

Un recorrido de casi 60 kilómetros

La peregrinación parte desde Liniers y continúa por Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y General Rodríguez, antes de llegar a Luján.

La mayor parte del trayecto se desarrolla sobre la Ruta Nacional 7, donde se implementó un operativo especial para garantizar el desplazamiento de los peregrinos. Durante el dispositivo se mantiene restringida la circulación vehicular en los sectores afectados por la marcha.

No existe un único horario para quienes participan de la caminata. Grupos parroquiales, familias y peregrinos individuales se incorporan durante el sábado y recorren el trayecto a diferentes ritmos.

La lluvia acompañó el comienzo

Las condiciones meteorológicas fueron uno de los principales protagonistas de la jornada. Los peregrinos avanzaron con paraguas, pilotos y prendas impermeables mientras las tormentas afectaban distintos sectores del Área Metropolitana de Buenos Aires.

En Luján, el Servicio Meteorológico Nacional había previsto una jornada inestable, con tormentas durante la mañana y temperaturas cercanas a los 12 grados. Para el domingo se esperan neblinas durante la madrugada y la mañana, con temperaturas frescas.

A pesar del temporal, la marcha continuó y ya se había informado la llegada de los primeros peregrinos a destino durante las primeras horas del sábado.

Los horarios de la peregrinación

La salida oficial de la Imagen Peregrina fue a las 10 del sábado desde San Cayetano. Durante la jornada también se desarrollan distintas celebraciones religiosas en el Santuario de Luján.

La misa central será este domingo 4 de octubre a las 7 frente a la Basílica y estará presidida por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. Antes de esa celebración habrá misas durante la madrugada, previstas para la 1, 2.30, 4 y 5.30.

Un operativo para acompañar a los peregrinos

El operativo sanitario y de seguridad se extiende durante todo el recorrido. El Municipio de Luján informó que habrá más de 60 puestos de salud distribuidos a lo largo de la ruta para asistir a quienes participen de la caminata.

La edición 2026 se desarrolla además pocas semanas antes de la anunciada visita del papa León XIV a la Argentina, un acontecimiento que García Cuerva vinculó con la convocatoria de este año. La peregrinación lleva como lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”.