Lluvia y nieve, piden extremar cuidados en las rutas de San Juan

Los caminos de la provincia atraviesan una jornada de vigilancia ante el ingreso de un frente frío que trae consigo nieve, aguanieve y precipitaciones persistentes. Este lunes 17 de agosto, el noveno distrito de Vialidad Nacional comunicó a las 15 horas que el clima adverso se intensificará durante el resto del día, afectando especialmente la transitabilidad en zonas de alta montaña. Aunque la red vial se mantiene habilitada, el tránsito debe realizarse bajo condiciones de máxima precaución debido a la baja adherencia en las calzadas.

Desde el organismo oficial expresaron que "dadas las condiciones climáticas imperantes en la provincia, se solicita a la población en general tomar todo tipo de recaudos al momento de transitar por las rutas nacionales". Una de las recomendaciones centrales es evitar los traslados nocturnos para reducir riesgos, ya que "se aconseja firmemente a los usuarios evitar, de ser posible, transitar durante las horas de la noche, momento en que los fenómenos climáticos previstos reducirán la visibilidad y adherencia de las calzadas".

Para circular con seguridad, es obligatorio viajar a baja velocidad, mantener las luces encendidas y duplicar la distancia de frenado con otros vehículos. Se sugiere utilizar marchas bajas en pendientes y portar cadenas para la nieve, las cuales deben instalarse en las ruedas motrices cuando la autoridad lo indique. Asimismo, se recomienda revisar la presión de los neumáticos y colocar líquido anticongelante tanto en el motor como en el sistema del limpiaparabrisas.

La precaución debe ser extrema en puentes y curvas, donde suele formarse el peligroso hielo negro, una capa invisible que compromete la estabilidad del rodado. En caso de requerir asistencia, los campamentos operativos están activos y cuentan con servicio de Wi-Fi para facilitar la comunicación. Además, se puede solicitar ayuda a la Policía de San Juan, Defensa Civil y Gendarmería Nacional. Las autoridades recordaron que "el personal y la maquinaria vial del Distrito San Juan se encuentran desplegados estratégicamente en las rutas y permanecen enteramente a su servicio para responder a cualquier requerimiento y garantizar la transitabilidad segura".

La logística del viaje debe contemplar un tanque de combustible lleno y un bolso de emergencia. Este kit puede incluir desde elementos hogareños como mantas polares y botellas con agua caliente, hasta equipos técnicos como mantas de Mylar, raciones autocalentables y cargadores solares de 20.000 mAh. Un punto crítico para la supervivencia es que "el bolso de emergencia debe ir en el habitáculo" y nunca en el baúl, para asegurar el acceso a medicación o ropa de abrigo en caso de interrupciones o bloqueos por el temporal. Con estas medidas se busca asistir a los grupos más vulnerables ante esperas prolongadas por el frío extremo.