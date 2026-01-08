Ante las alertas por lluvias emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional, el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano puso en marcha un operativo preventivo en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de reducir el impacto de las inclemencias climáticas en sectores vulnerables.

La lluvia provocó estragos en algunos sectores de la provincia de San Juan.

A través de la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias, los equipos comenzaron a trabajar desde la tarde del miércoles 7 de enero, anticipándose a los pronósticos de tormentas. Las tareas se centraron principalmente en la entrega de materiales para el refuerzo de techos, con el fin de prevenir filtraciones y posibles daños en viviendas ubicadas en zonas habitualmente afectadas por las lluvias.

El Gobierno seguirá trabajando en prevención mientras siga el alerta meteorológica.

La asistencia primaria se desplegó en distintos departamentos, entre ellos Valle Fértil, Caucete, 25 de Mayo, San Martín, 9 de Julio, Zonda, Ullum y Rawson, donde se priorizó la atención a familias que presentan mayor exposición ante eventos climáticos adversos.

La subsecretaria de Promoción Social, Gabriela Rodrigo, explicó que estas acciones continuarán mientras se mantenga vigente la alerta meteorológica. Además, destacó que hasta el momento no fue necesaria la evacuación de familias ni se registraron pedidos adicionales de asistencia por parte de los municipios.

Desde el Ministerio informaron que la situación continuará siendo monitoreada de manera permanente a través de los equipos técnicos ministeriales, mientras rija el alerta naranja por lluvias, con el objetivo de responder de manera rápida ante cualquier eventualidad.