Las lluvias intensas pueden modificar en pocos minutos las condiciones de los principales circuitos turísticos de San Juan. Por eso, desde el área de Turismo provincial difundieron una serie de recomendaciones para quienes tengan previsto recorrer zonas de montaña, ríos y arroyos durante la temporada de primavera y verano.

Uno de los principales riesgos está relacionado con las crecidas repentinas. Aunque no esté lloviendo en el lugar donde se encuentran los visitantes, una tormenta en sectores de mayor altura puede hacer que el agua descienda por los cauces y aumente rápidamente el caudal de ríos y arroyos varios kilómetros más abajo.

Por este motivo, ante lluvias en sectores cordilleranos o de montaña, se recomienda mantenerse alejados de ríos, arroyos, canales y cauces secos. Tampoco se debe intentar atravesar un badén, puente o camino cuando el agua lo está cruzando, ya sea a pie, en bicicleta o en vehículo.

Los riesgos también alcanzan a los caminos y senderos. Después de una tormenta pueden producirse desprendimientos de piedras, acumulación de barro, grietas y modificaciones en los recorridos. Incluso cuando la lluvia haya terminado, las condiciones del terreno pueden continuar siendo inestables.

Qué recomiendan antes de salir

Desde Turismo remarcaron la importancia de consultar el pronóstico y verificar previamente el estado de los caminos antes de comenzar una excursión. También aconsejan conocer el recorrido, informar a otra persona dónde se estará y durante cuánto tiempo aproximadamente y contar con referencias para orientarse en caso de perder el camino.

El teléfono celular puede ser una herramienta importante ante una emergencia, aunque no debe ser el único recurso previsto, ya que existen sectores turísticos y de montaña donde no hay cobertura.

En caso de que las condiciones meteorológicas empeoren durante una excursión, la recomendación es buscar un lugar seguro, alejarse de cauces y zonas bajas y evitar sectores donde puedan producirse desprendimientos.

Circuitos donde se extreman las precauciones

Entre los lugares que requieren especial atención se encuentra el Parque Provincial Ischigualasto. El sitio cuenta con una estación meteorológica que permite monitorear las condiciones climáticas y tomar decisiones preventivas. Ante lluvias, las actividades pueden suspenderse para resguardar a los visitantes.

También se advierten riesgos particulares en sectores como Tres Marías, Dique Punta Negra y Lomas de Las Tapias, donde pueden registrarse derrumbes, caída de barro, grietas y superficies arcillosas inestables.

En determinados recorridos de montaña existen además quebradas cerradas y sectores con exposición al vacío, por lo que se recomienda extremar las medidas de seguridad y suspender actividades de trekking cuando las condiciones sean adversas.

La prevención resulta especialmente importante porque el peligro no necesariamente termina cuando deja de llover. La acumulación de agua y la inestabilidad del terreno pueden mantenerse durante varias horas o días, por lo que antes de retomar una actividad es necesario verificar nuevamente las condiciones del circuito.

La recomendación general para quienes visiten los atractivos naturales de San Juan es informarse antes de salir, respetar las alertas y las indicaciones de las autoridades y evitar acercarse a cauces cuando exista riesgo de lluvias en zonas de montaña.