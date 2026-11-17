Con las lluvias de verano cada vez más cerca, revisar algunos puntos de la vivienda puede evitar goteras, filtraciones y hasta patios inundados. El arquitecto Federico Pickelny, durante su participación en el programa Yo Te Invito, de HUARPE TV, explicó que la prevención comienza por seguir el recorrido del agua: desde que cae sobre el techo hasta que sale de la propiedad. Para ordenar esa revisión, propuso controlar tres sectores: la superficie que recibe la lluvia, las bajadas que la conducen y el suelo por donde finalmente se evacúa.

"No estamos acostumbrados. Cuando llueve, llueve fuerte y acumula mucha agua, y ahí es donde se empiezan a evidenciar los inconvenientes", explicó el profesional sobre las características de las precipitaciones en San Juan. También aclaró que cualquier reparación debe evaluarse en el lugar con un especialista.

El techo, el primer punto a revisar

La primera tarea es observar el estado de la impermeabilización. En los techos con membrana en rollo, Pickelny recomendó prestar atención a las grietas, los sectores levantados, las burbujas y los lugares donde se desprendió la capa de aluminio. También hay que controlar los solapes entre paños y las uniones con los parapetos, los pequeños muros que rodean la cubierta.

El deterioro no siempre obliga a reemplazar toda la membrana. Si la falla es localizada, podría solucionarse con un parche, una membrana autoadhesiva o un producto líquido; si el daño es generalizado, la intervención puede ser mayor. La decisión depende del estado de la superficie.

Como referencia, indicó que los fabricantes suelen asignar una vida útil aproximada de diez años a las membranas en rollo, mientras que las líquidas pueden durar entre tres y cinco años, según el producto. Son plazos orientativos: la colocación, el sol y los cambios bruscos de temperatura propios de San Juan influyen en su desgaste. Su sugerencia fue controlar el estado del techo y, de ser posible, revisarlo cada dos años.

Desagües y cañerías libres de obstrucciones

La segunda etapa consiste en comprobar que el agua encuentre una salida. Embudos, gárgolas, rejillas y bajadas pueden taparse con hojas o residuos, especialmente después de jornadas de viento. Por eso, conviene verificar su limpieza antes de las tormentas.

También es importante observar los caños por donde baja el agua para detectar fisuras, roturas o piezas desplazadas. Pickelny sumó otro punto que suele pasarse por alto: el sellado de las ventanas y sus marcos. Cuando la lluvia llega impulsada por el viento, una unión defectuosa puede permitir el ingreso de humedad aunque los desagües funcionen bien.

Las pendientes también pueden provocar problemas

El último tramo es verificar adónde termina yendo el agua. Según las características de cada vivienda, puede dirigirse hacia una acequia, un sector de tierra absorbente o un pozo blanco, destinado a recibir agua de lluvia. Lo importante es que no quede acumulada junto a paredes, esquinas o accesos.

En ese aspecto, el arquitecto destacó la importancia de las pendientes de techos, patios y pisos. Una superficie mal nivelada favorece la formación de charcos y prolonga el contacto del agua con posibles puntos de filtración. Si la pendiente es correcta, el agua se escurre más rápido y disminuye el riesgo de que ingrese a la vivienda.

La recomendación final es aprovechar los días secos para detectar problemas y consultar a un especialista antes de intervenir. La clave, remarcó Pickelny, es que techo, desagües y evacuación funcionen de manera conjunta: una falla en cualquiera de los tres puede terminar en agua dentro de casa.