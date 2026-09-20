Lluvias intensas y fuertes ráfagas complican al AMBA este domingo

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa este domingo una jornada de lluvias y tormentas, mientras rige un alerta naranja emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la tarde y la noche.

El organismo había anticipado precipitaciones para este domingo, pero elevó el nivel de advertencia ante la posibilidad de que se registren tormentas fuertes, ráfagas superiores a los 100 kilómetros por hora, granizo y abundantes lluvias en períodos cortos.

Según el pronóstico, las condiciones meteorológicas comenzaron a desmejorar durante la tarde y pueden adquirir mayor intensidad de manera localizada. El SMN estimó acumulados de lluvia de entre 20 y 50 milímetros, aunque advirtió que esos valores podrían ser superados puntualmente.

Uno de los principales riesgos está asociado al viento. Las ráfagas podrían superar los 100 kilómetros por hora durante el desarrollo de las tormentas, con posibilidad de caída de ramas, daños en el tendido eléctrico y dificultades para circular.

El alerta naranja indica la probabilidad de fenómenos meteorológicos que pueden resultar peligrosos para la población, los bienes y el ambiente. Además de las lluvias y el viento, el organismo contempló la posibilidad de actividad eléctrica y caída de granizo de distintos tamaños.

Ante este escenario, el SMN recomendó permanecer en construcciones cerradas y salir únicamente si es necesario. También pidió mantenerse alejado de puertas y ventanas, retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y evitar circular por zonas inundables o calles anegadas.

En caso de ingreso de agua a una vivienda, se aconseja desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico. El organismo también sugirió tener a mano agua potable, alimentos, un botiquín, linterna y radio a pilas, además de mantener cargados los teléfonos celulares.

Tormentas en el interior bonaerense

La advertencia también alcanza a distintos sectores de la provincia de Buenos Aires. El SMN prevé tormentas fuertes en localidades del norte como Chacabuco, Colón, General Arenales, Junín, Leandro N. Alem, Pergamino, Rojas y Salto.

En el centro bonaerense, el área de tormentas incluye a General Alvear, Las Flores, Roque Pérez, Saladillo y Tapalqué.

Para el lunes, el organismo anticipó además chaparrones durante la madrugada en sectores del sudoeste provincial y un escenario ventoso durante el resto de la jornada. En el AMBA, las precipitaciones y la actividad eléctrica tenderían a disminuir, aunque se esperan fuertes vientos, con ráfagas que podrían alcanzar los 69 kilómetros por hora.