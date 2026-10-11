Lluvias y tormentas en San Juan hasta el miércoles

San Juan tendrá varios días marcados por la inestabilidad, con probabilidad de chaparrones, lluvias aisladas y tormentas durante el comienzo de la semana. Según el pronóstico para el domingo 11, el lunes 12, el martes 13 y el miércoles 14 de octubre, las temperaturas máximas se mantendrán entre los 19 y 22 grados, mientras que el cielo permanecerá mayormente nublado y el viento soplará desde distintos sectores.

El fenómeno se inscribe en un escenario de inestabilidad que afecta a la región de Cuyo durante el fin de semana largo. Las previsiones meteorológicas también anticipan precipitaciones en Mendoza y San Luis, aunque con diferencias en la intensidad y la probabilidad según la provincia.

Cómo estará el tiempo en San Juan este domingo

Durante la tarde del domingo se esperan chaparrones, con una temperatura cercana a los 21 grados y una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%. El viento soplará desde el sudoeste, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Hacia la noche, las condiciones tenderán a mantenerse nubladas, aunque la probabilidad de lluvia descenderá a un rango de entre el 0% y el 10%. La temperatura rondará los 18 grados.

Lunes feriado con lluvias y tormentas aisladas

El lunes 12 de octubre, feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, continuará la inestabilidad en San Juan. Durante la madrugada se prevén lluvias aisladas, con una temperatura de 12 grados, mientras que por la mañana el registro rondará los 16 grados y podrían desarrollarse tormentas aisladas.

Para la tarde se espera una máxima de 22 grados, con viento del sudeste de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre el 10% y el 40% durante buena parte de la jornada, aunque aumentará al 40%-70% hacia la noche, cuando la temperatura descenderá a unos 15 grados.

Cómo seguirá el tiempo el martes y miércoles

El martes 13 continuará el pronóstico de tormentas aisladas tanto durante la madrugada y la mañana como por la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 13 grados de mínima prevista y los 20 grados de máxima, con viento del sur durante la primera parte del día y del noroeste hacia la tarde y la noche.

Para el miércoles 14 se mantendrán las condiciones inestables, con probabilidad de tormentas aisladas durante la madrugada, la mañana, la tarde y la noche. La temperatura mínima prevista será de 12 grados y la máxima llegará a los 19 grados. El viento soplará desde el sudeste, con velocidades de entre 13 y 31 kilómetros por hora según el momento de la jornada.

Por qué se produce este fenómeno meteorológico

La sucesión de jornadas con nubosidad y probabilidad de precipitaciones responde a un escenario de inestabilidad atmosférica que también afecta a otras zonas del país. Un informe publicado por Meteored describió para el fin de semana largo un panorama de abundante nubosidad, humedad y precipitaciones en amplias regiones de Argentina, asociado a condiciones atmosféricas persistentes.

Sin embargo, el pronóstico por sí solo no permite identificar con certeza qué sistema atmosférico explica las lluvias previstas en San Juan ni atribuirlas directamente a El Niño. Para establecer el mecanismo específico se requiere un análisis meteorológico actualizado de los sistemas de presión, la humedad disponible y la evolución de las masas de aire.

La persistencia de las tormentas aisladas tampoco significa que lloverá de manera continua en toda la provincia. La distribución de las precipitaciones puede ser irregular y variar entre departamentos, por lo que las condiciones locales podrían diferir de las previstas para la ciudad de San Juan.

De esta manera, el inicio de la semana estará marcado por temperaturas moderadas, abundante nubosidad y posibilidades de precipitaciones. La mayor probabilidad de lluvia del período pronosticado se concentra durante la noche del lunes, mientras que las tormentas aisladas podrían continuar hasta el miércoles.