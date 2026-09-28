Un joven de 25 años fue detenido durante la mañana de este lunes, en Chimbas, acusado de haberle robado un teléfono celular a una menor de edad. El sospechoso fue encontrado escondido en una habitación ubicada al fondo de una vivienda de Villa Ramos y, durante el procedimiento, la Policía recuperó el iPhone denunciado como sustraído.

El teléfono sustraído por el sujeto que quedó deteniudo fue recuperado.

El operativo se desarrolló alrededor de las 10:10, luego de que efectivos de la División Comando Radioeléctrico Norte fueran enviados por el Cisem a inmediaciones de calles Chaco y Aberastain, tras recibir una denuncia por el robo de un iPhone 12 Pro, gris, con funda transparente.

Según la información policial, el padre de la menor, manifestó que, pocos minutos después del hecho, observó a un sujeto que corría por calle Aberastain hacia el oeste. El hombre aseguró haberlo reconocido porque anteriormente había estado en compañía de su hija y de otra menor.

Además, algunos transeúntes le habrían indicado quién era el presunto responsable y hacia dónde había ingresado. Con esos datos, el hombre llamó al 911 y los uniformados se dirigieron hasta una vivienda de Villa Ramos.

En el domicilio fueron recibidos por una persona mayor de edad, de apellido Luna, quien autorizó el ingreso de los policías. Durante el recorrido, los efectivos localizaron al sospechoso en una habitación situada en la parte posterior del inmueble.

El joven fue identificado como Maico Román Reinoso Cortez, de 25 años, domiciliado en Capital. Al momento de su aprehensión, los policías encontraron entre sus pertenencias el teléfono celular denunciado, que quedó secuestrado como elemento vinculado a la investigación.

Debido a la hostilidad registrada en el lugar, el procedimiento fue trasladado a la Comisaría 17ª para resguardar al personal policial y a los damnificados.

Finalmente, tomó intervención la UFI Flagrancia y se dio inicio al procedimiento especial correspondiente. El detenido quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones por el presunto robo.