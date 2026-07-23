Un hombre fue detenido durante la noche del miércoles 22 de julio luego de ser sorprendido mientras escapaba con varias sillas que habrían sido sustraídas de una unión vecinal ubicada en Capital. El procedimiento se inició a partir de un llamado al 911 y terminó con la intervención de la Justicia bajo la carátula de hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa.

Según la información policial, el operador de turno del CISEM alertó a los efectivos de Motorizada Nº1 sobre la presencia de un hombre que habría saltado la medianera de la unión vecinal con varias sillas y luego habría emprendido la huida hacia el interior del barrio Cabot.

A partir de la alerta, los efectivos realizaron recorridas por la zona y observaron a un hombre que coincidía con la descripción aportada. El sospechoso vestía un pantalón gris claro, una campera a rayas negras, rojas y grises y un gorro blanco. Además, llevaba varias sillas sobre sus hombros.

El sujeto escaló una pared e ingresó al predio de la unión vecinal para sustraer laas sillas.

Al advertir la presencia policial, el hombre intentó escapar. Sin embargo, los efectivos lograron interceptarlo en inmediaciones de calle Lisandro Sánchez y Ovalles. El sospechoso fue identificado como Mario Benito Gutiérrez, de 41 años.

Todas estas sillas habría intentado sustraer el detenido.

Durante el procedimiento, los policías constataron que llevaba siete sillas sin tapizado, tres sillas con tapizado y un tapizado individual. Ante esta situación, los efectivos iniciaron las averiguaciones para determinar la procedencia de los elementos.

En el lugar, los uniformados entrevistaron a una mujer que había realizado el llamado al 911. La denunciante manifestó que su hijo, menor de edad, había observado al sospechoso cuando saltó la medianera de la unión vecinal con las sillas y luego escapó en dirección al barrio Cabot.

La Unión Vecinal Barrio Cabot resultó damnificada en este hecho.

Posteriormente, los policías se entrevistaron con el hombre que cumplía funciones como llavero de la unión vecinal. El encargado ingresó al lugar y constató que las sillas se encontraban allí antes del hecho y que posteriormente se produjo el faltante de los elementos.

Con los datos reunidos, los efectivos mantuvieron comunicación con el Sistema Acusatorio. Luego se hizo presente el ayudante fiscal José Quiroga, quien interiorizado de la situación dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia.

El caso quedó caratulado como “Hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa” y fue registrado bajo el Legajo N.º 80/26. El detenido fue trasladado a la Comisaría 2ª, donde quedó a disposición de la Justicia mientras avanzaron las actuaciones correspondientes.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de Motorizada Nº1 y concluyó con la recuperación de las sillas que habrían sido sustraídas de la unión vecinal.