Un hombre de 42 años fue detenido en las inmediaciones de la Villa 17 de Agosto, en Rawson, luego de intentar escapar de la Policía junto a otros dos sujetos mientras trasladaban una escalera y varios electrodomésticos presuntamente robados. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos del Comando Sur, quienes lograron recuperar los objetos tras un operativo en la zona.

Según informaron fuentes policiales, todo comenzó con un llamado que alertó sobre la presencia de tres hombres que caminaban hacia la villa cargando distintos elementos aparentemente sustraídos desde la zona de calles Rizo y Vidart.

Ante esta situación, los uniformados se dirigieron hasta la plaza del barrio, donde observaron a los sospechosos transportando una escalera, un ventilador y un objeto blanco de forma cuadrada. Sin embargo, al advertir la presencia del móvil policial, los tres arrojaron los elementos al suelo y escaparon por los fondos de una vivienda, dejando una puerta abierta.

La propietaria del inmueble, una joven de 21 años, manifestó que en ese domicilio también reside su hermano y aseguró que no reconocía los objetos como pertenecientes a su familia. Por ese motivo, hizo entrega de los elementos a los efectivos.

Mientras se desarrollaba el procedimiento, vecinos que habían escuchado ruidos en los fondos de las viviendas colaboraron para cercar la cuadra e impedir que los sospechosos continuaran escapando.

En ese contexto, uno de los hombres salió corriendo por calles Vidart y Rizo en dirección a Recabarren, donde finalmente fue interceptado y reducido por el personal policial. El detenido fue identificado como un hombre de apellido Hogar, de 42 años.

Durante el operativo se secuestraron una escalera de madera de siete peldaños, un extractor eléctrico blanco, un ventilador de pie negro y una batidora planetaria. Todos los elementos quedaron depositados en sede policial, mientras continúa la investigación para determinar su procedencia y esclarecer el hecho.