La preparación de la Selección Argentina para la próxima Copa del Mundo cumplió su prioridad principal ya que todos los futbolistas finalizaron la gira en óptimas condiciones físicas. Los encuentros disputados frente a Honduras e Islandia funcionaron como un "banco de prueba" para que el entrenador Lionel Scaloni observara a quienes habitualmente tienen menos minutos y pueden transformarse en opciones concretas para el torneo.

Varios de los integrantes considerados como parte del "recambio" aprovecharon su oportunidad y ganaron terreno en la consideración del cuerpo técnico. Entre los puntos más altos estuvo Exequiel Palacios, quien se desempeñó como volante central en una posición más retrasada de la que ocupa en el Bayern Leverkusen. El mediocampista logró manejar los hilos del equipo y se perfila como una alternativa clara ante la lesión de Leandro Paredes.

Otro de los grandes protagonistas fue Valentín Barco, quien aportó creatividad y buen pie, aspectos que se ajustan al modelo de juego nacional. El juvenil fue elegido figura por el público, anotó un gol frente a Islandia y asistió a Nicolás Paz en una situación clara de peligro. Por su parte, Giovanni Lo Celso ratificó la confianza del director técnico al brindar pinceladas de verticalidad en el ataque.

La delantera también mostró variantes valiosas con Giuliano Simeone, quien resultó clave al cambiar de banda para desbordar y marcar un tanto frente a Honduras. Lautaro Martínez, ante la ausencia de Julián Álvarez por una molestia en su tobillo, demostró su gran presente con un gol y la generación de un penal, confirmando que puede ser titular para acompañar a Lionel Messi en el debut ante Argelia.

Al finalizar la gira, la atención se centra en la conformación de la lista definitiva. Respecto a este tema, el entrenador Lionel Scaloni manifestó que "Capaz me tomo uno o dos días más" para resolver los últimos nombres. En sintonía con el entusiasmo del plantel, Rodrigo De Paul expresó la ambición del grupo al señalar que "Queremos irnos el último día" de la competencia. Argentina iniciará su camino mundialista posicionada en el primer puesto del ranking FIFA.