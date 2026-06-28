El fútbol siempre guarda revancha y Giovani Lo Celso lo confirmó en el partido de la Selección Argentina ante Jordania. En el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026, el mediocampista vivió una noche especial: convirtió su primer gol en una Copa del Mundo y dejó atrás años de frustraciones.

El volante del Betis tuvo un recorrido lleno de obstáculos en Mundiales. En Rusia 2018 no sumó minutos pese a ser considerado una pieza importante por Jorge Sampaoli, y en Qatar 2022 una lesión muscular lo dejó fuera de la convocatoria a último momento. Esta vez, en cambio, tuvo su oportunidad y la aprovechó al máximo.

En su debut mundialista dentro del torneo, Lo Celso tardó apenas 19 minutos en marcar su primer gol. No solo eso: su tanto significó el primer grito argentino del partido que no fue de Lionel Messi, quien comenzó el encuentro en el banco de suplentes tras su gran rendimiento en las fechas anteriores.

El inicio del mediocampista fue prometedor desde el arranque. A los cinco minutos, tras una gran asistencia de Julián Álvarez, quedó mano a mano con el arquero jordano Abulaila y definió con clase de tres dedos. Sin embargo, el VAR anuló la acción por posición adelantada.

Lejos de frustrarse, Lo Celso volvió a intentarlo y tuvo su premio poco después. A los 19 minutos, recibió una falta en la puerta del área y él mismo se hizo cargo del tiro libre. Con un zurdazo preciso y potente, la pelota se clavó contra el palo derecho del arquero rival, desatando el festejo argentino en Dallas.

El gol no solo abrió el marcador, sino que también significó un momento emocional para el mediocampista, que finalmente pudo dejar su huella en una Copa del Mundo tras años de espera.

Con su tanto, Lo Celso no solo rompió la defensa de Jordania, sino también una racha personal que lo había perseguido durante toda su carrera mundialista. Una noche de desahogo, talento y revancha en el momento justo