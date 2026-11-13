Carlos Nair Menem y Prinelis Primera sorprendieron al mundo del espectáculo al confirmar su próxima boda. Tras protagonizar un fuerte escándalo que incluyó denuncias judiciales y un paso por prisión, el hijo del expresidente y su pareja decidieron recomponer su vínculo sentimental y dar el sí en una doble celebración.

La información fue revelada por Fernanda Iglesias durante la emisión de Puro Show en la pantalla de Canal 13. La periodista presentó el tema bajo la modalidad de enigmático y luego confirmó que los enamorados sellarán su compromiso tras haber dejado atrás años de intensa exposición mediática y serios conflictos personales.

El historial de la relación estuvo marcado por un episodio sumamente grave ocurrido en abril de este año. En aquel momento, Prinelis Primera radicó una denuncia contra Carlos Nair Menem por violencia y robo en medio de una profunda crisis, situación que derivó en la intervención judicial y la detención del mediático.

A pesar de la gravedad de los hechos pasados, el vínculo logró recomponerse por completo. “La causa penal todavía sigue abierta, pero están reconciliados”, aseguró la panelista frente a la sorpresa de todo el equipo televisivo al detallar el estado actual del expediente en la Justicia.

Respecto a los preparativos del enlace, la pareja organizó dos eventos distintos para festejar su unión. El primero de ellos se llevará a cabo en el país natal de la novia, más precisamente en la localidad costera de Rincón del Mar, ubicada sobre el Caribe colombiano.

Los detalles específicos sobre el cronograma de los festejos fueron precisados al aire por la comunicadora. “El 18 de noviembre se casan en Rincón del Mar, sobre el Mar Caribe. Es un evento simbólico, porque en febrero se casa en Buenos Aires, que es donde viven”, detalló Iglesias sobre la ceremonia formal de 2027 en territorio argentino.

Para respaldar la primicia, se mencionaron las recientes publicaciones digitales de los protagonistas, quienes ya muestran abiertamente su compromiso público. “En las fotos que suben a redes sociales se los ve a los dos con los anillos de compromiso, muy felices. Toda esta información me la confirmó ella”, concluyó la periodista sobre el presente de Carlos Nair Menem y Prinelis Primera.