La intervención de efectivos de la Unidad Operativa Balcarce permitió frustrar el intento de robo de un automóvil en Capital. Un hombre de 30 años fue detenido luego de ser sorprendido adentro de un Peugeot 504 cuando intentaba ponerlo en marcha para llevárselo. El procedimiento se inició gracias al llamado de un vecino que advirtió la maniobra y dio aviso a la Policía.

El hecho quedó caratulado como hurto calificado en grado de tentativa, con intervención de la Unidad Fiscal de Flagrancia.

Según informaron fuentes policiales, el procedimiento se desarrolló en calle Estados Unidos y General Acha, cuando el cabo Darío Fiaz y el agente Maximiliano Quiroga, quienes realizaban recorridas preventivas a bordo del móvil TH-30 de la Unidad Operativa Balcarce, fueron advertidos por un vecino sobre una situación sospechosa.

El testigo manifestó que un hombre desconocido se encontraba en el interior de un Peugeot 504 de color blanco, dominio CKV-044, y que aparentemente intentaba encender el vehículo. Con esos datos, los efectivos se dirigieron inmediatamente al lugar y localizaron el rodado señalado.

Al advertir la presencia del patrullero, el sospechoso abandonó el automóvil e intentó escapar corriendo por la zona. Sin embargo, la maniobra duró pocos metros, ya que los uniformados iniciaron una persecución a pie y lograron interceptarlo antes de que pudiera perderse entre las calles cercanas.

Una vez reducido, los efectivos procedieron a su aprehensión e identificaron al sospechoso como Nahuel Eduardo Castro, de 30 años, argentino, soltero, con domicilio en Villa Albarracín, sobre calle Buenos Aires al 2257, en el departamento Santa Lucía.

Minutos después se presentó en el lugar el propietario del Peugeot 504 y manifestó que no conocía al aprehendido ni le había otorgado autorización para ingresar al vehículo o utilizarlo.

Con esos elementos, los policías informaron la situación a la Unidad Fiscal de Flagrancia, que dispuso el inicio del procedimiento judicial bajo la calificación legal de hurto calificado en grado de tentativa.

El vehículo permaneció en poder de su propietario, mientras que el detenido quedó a disposición de la Justicia. La investigación continuará para determinar si el sospechoso estuvo vinculado con otros intentos de sustracción de vehículos registrados recientemente en la zona.

La intervención oportuna del vecino y el rápido accionar del personal policial resultaron determinantes para impedir que el automóvil fuera sustraído y para concretar la detención del presunto autor antes de que lograra escapar.