¿Lo despiden? El Presidente de UFC y su esposa se abofetearon en un bar

Dana White, el Presidente de UFC, fue viralizado en las últimas horas en las redes sociales y muy cuestionado. El mandatario de la empresa líder en el mundo de las MMA quedó en boca de todos. Eso, luego de mostrarse a los golpes con su esposa. Las imágenes pertenecen a un local bailable en el que se encontraban, donde justamente se ve como Anne, su mujer, lo abofetea. A continuación, el le devuelve el golpe y todo se vuelve un caos.

Al respecto, el propio Dana White salió a aclarar la situación vivida, ya que en el mundo entero lo lapidaron por lo que se vio en el video. "Mi esposa y yo salimos el sábado por la noche en la víspera de Año Nuevo y por desgracia eso es lo que pasó. Me han escuchado decir por años, ‘Nunca hay excusas para que un hombre ponga una mano sobre una mujer’ y ahora aquí estoy en TMZ hablando sobre eso", partió diciendo el Presidente de UFC al sitio antes indicado.

Publicidad

"Mi mujer y yo llevamos casados casi 30 años, nos conocemos desde que teníamos 12 años. Obviamente hemos pasado por muchas cosas juntos, tenemos tres hijos y esta es una de esas situaciones que son horribles. Estoy avergonzado, pero también es una de esas situaciones en las que ahora mismo estamos más preocupados por nuestros hijos", expresó luego. Sin dudas, se muestra arrepentido de lo sucedido.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Por otra parte, el mandatario también aprovechó para decir lo siguiente: "Definitivamente había mucho alcohol, pero eso no es excusa. Literalmente, no estoy poniendo excusas para esto en absoluto. Nunca había ocurrido antes. Es la primera vez que ocurre y la gente dirá lo que tenga que decir. Es lo que es y todo lo que la gente diga es merecido. Me lo merezco. Ha ocurrido. No sé por qué ocurrió".

Versión de la esposa de Dana White

Luego, Anne White, esposa del Presidente de UFC, comunicó: "Dana y yo hemos estado casados durante casi 30 años. Decir que esto no es propio de él es quedarse corto: nunca había ocurrido nada parecido. Por desgracia, ambos bebimos demasiado en Nochevieja y las cosas se descontrolaron por ambas partes. Lo hemos hablado en familia y nos hemos pedido disculpas. Sólo espero que la gente respete nuestra intimidad por el bien de nuestros hijos".