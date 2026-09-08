Un joven fue aprehendido este lunes por la tarde en el interior del barrio Teresa de Calcuta, en Pocito, luego de que personal del Comando Sur lo observara ocasionando disturbios en la vía pública. Al intentar entrevistarlo, el sospechoso escapó, pero fue interceptado a los pocos metros. Una consulta posterior permitió establecer que tenía dos pedidos de captura vigentes vinculados con causas por delitos contra la propiedad.

El procedimiento se produjo alrededor de las 18, cuando el personal policial realizaba recorridas de prevención y seguridad por el interior del mencionado barrio. En esas circunstancias, el Oficial Ayudante Leandro Oyola y la Cabo Agostina Tivani, quienes se movilizaban en el móvil H60, observaron a un masculino que se encontraba ocasionando disturbios en la vía pública.

Ante esa situación, intentaron acercarse para entrevistarlo y establecer los motivos de su comportamiento. Sin embargo, según consta en las actuaciones, el joven emprendió la huida al advertir la presencia policial.

Los uniformados iniciaron un seguimiento y lograron interceptarlo a los pocos metros. Durante el procedimiento, el joven se mostró ofuscado con el personal actuante, aunque finalmente los efectivos pudieron concretar la entrevista correspondiente y solicitaron sus datos para realizar las consultas de rigor.

A través de la base Sifcop, el personal policial consultó la situación judicial del joven y fue atendido por la Cabo Katerine Carrizo. La operadora informó que sobre el masculino pesaba un pedido de captura vigente dispuesto por el Segundo Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, en el marco de una causa por delitos contra la propiedad.

El joven fue identificado como Lautaro Ignacio Butierrez Figueroa, de 18 años, con domicilio en el barrio Teresa de Calcuta, departamento Pocito. Tras confirmar la existencia de la medida judicial, los efectivos trasladaron al aprehendido hasta la dependencia policial correspondiente.

Una vez en la subcomisaría, el Oficial Subinspector Rubén Tello informó al personal actuante que el joven también registraba otro pedido de captura vigente, igualmente relacionado con una causa por robo y requerido por el mismo juzgado.

De esta manera, el procedimiento permitió establecer que el joven no solamente era requerido por una causa judicial, sino que sobre él pesaban dos pedidos de captura vigentes, ambos relacionados con delitos contra la propiedad.

Ante esta situación, los efectivos realizaron las consultas correspondientes con el Segundo Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia. La comunicación fue atendida por el doctor Jorge Rodríguez, quien impartió las directivas para continuar con las actuaciones.

Desde el juzgado se dispuso que se notificara formalmente al joven sobre su detención y que se comunicara la situación a un familiar. Además, se estableció que este martes 8 de septiembre fuera trasladado hasta la oficina legal del mencionado juzgado para continuar con las diligencias correspondientes y quedar a disposición de la Justicia.