Lo detuvieron por agredir a su mujer y descubrieron que tenía 56 plantas de droga

Un presunto hecho de violencia familiar ocurrido este domingo en las cercanías de la intersección de las calles San Miguel y Calle 6 movilizó a los efectivos de la Comisaría 35ª. La intervención comenzó a partir de una solicitud de asistencia telefónica que alertaba sobre una fuerte discusión en el inmueble. Al llegar al lugar, los uniformados dialogaron con una ciudadana de 39 años, quien explicó que su compañero sentimental, de 30 años, estaba en un estado de alteración e intentaba atacarla físicamente.

Para resguardar la integridad física de la denunciante, los oficiales ingresaron a la vivienda. En ese instante, el acusado se resistió al accionar de la autoridad y se produjo un forcejeo en la puerta de acceso, ámbito donde los efectivos lograron contenerlo y concretar la aprehensión del sospechoso.

Durante la maniobra de reducción en la entrada, la puerta de uno de los cuartos quedó abierta, lo que permitió a los agentes observar una vegetación que generó sospechas inmediatas. Frente a este panorama, las autoridades judiciales de Flagrancia y el Ayudante Fiscal en turno ordenaron la presencia del equipo especialista de la División Drogas Ilegales.

Posteriormente, los peritos llevaron a cabo los análisis reactivos sobre el material vegetal hallado y ratificaron la presencia de cannabis sativa. Como resultado final de la inspección, la policía contabilizó el decomiso de 56 plantines junto a seis cigarrillos de confección manual. El acusado permanece bajo custodia por el presunto ataque contra su pareja, en paralelo a la causa iniciada por infracción a la legislación de estupefacientes.