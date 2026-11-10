Un joven de 23 años volvió a quedar detenido en Chimbas, apenas unas horas después de haber recuperado la libertad tras permanecer 12 horas alojado en la Comisaría 17ª por una causa anterior de robo a autos en el barrio Los Surcos. Esta vez, la Policía lo interceptó cuando circulaba en una bicicleta que había sido denunciada como robada y, durante el procedimiento, dos personas lo señalaron por la sustracción de distintos elementos.

El procedimiento ocurrió el lunes 9 de noviembre, alrededor de las 19, en inmediaciones de calle Rivadavia, a la altura de Proyección Rivadavia al 118 oeste. Efectivos del Comando Radioeléctrico Norte realizaban recorridas preventivas cuando observaron a un hombre que circulaba en una bicicleta de mujer, rodado 26, tipo paseo.

Según el informe policial, al advertir la presencia de los uniformados, el ciclista realizó un giro brusco en forma de U. Esa maniobra llamó la atención de los efectivos, que decidieron entrevistarlo. Al consultarle por la procedencia del rodado, el joven manifestó que pertenecía a su hermana, aunque no pudo precisar con claridad la propiedad.

Mientras los policías intentaban establecer el origen de la bicicleta, se presentó Augusto Exequiel Vallejos, de 19 años. El muchacho aseguró que venía siguiendo al sospechoso porque, minutos antes, habría sustraído elementos del interior de su Volkswagen Senda, dominio TKN 947. De acuerdo con su denuncia, le faltaban un parlante de ocho pulgadas y dos parlantes de 6x9.

Poco después llegó Viviana Alejandra Díaz, de 52 años, quien también reconoció al joven y lo acusó de haber ingresado a su domicilio para sustraer una bicicleta de paseo para mujer, rodado 26 y de color naranja. La mujer sostuvo, además, que había observado al sospechoso arrojar algunos objetos.

Ante los señalamientos y las circunstancias del procedimiento, los efectivos aprehendieron nuevamente a Uriel César Pérez Quiroga, de 23 años, con domicilio en Chimbas, quien había pasado 12 horas preso tras ser acusado de romper dos autos y robar una camapera de uno de ellos en el barrio Los Surcos. La Justicia lo dejó en libertad, quizás pensando que el hombre se había recuperado con el castigo impuesto, pero no fue así, a poco de salir de la comisaría 17° el delinceunte volvió causar daño y fue acusado de robo y detenido una vez más. También secuestraron la bicicleta y distintos elementos vinculados con la investigación.

Entre los efectos incautados figuraron un automóvil Volkswagen Senda, una etapa de potencia marca B52, un extintor de fuego de color rojo de un kilogramo, una corneta de sonido y una caja con dos parlantes de 6x9 y otro de ocho pulgadas. La investigación deberá establecer la procedencia de cada uno de esos elementos y su relación con los hechos denunciados.

Tras comunicarse con el sistema acusatorio, el ayudante fiscal Hugo Matiano Teja dispuso la intervención del procedimiento especial de Flagrancia. El caso quedó registrado bajo el legajo 132/26, con la carátula de robo agravado en grado de tentativa en concurso real con hurto simple. Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría 17ª.

El nuevo arresto se produjo el mismo día en que Pérez Quiroga había recuperado la libertad, luego de cumplir 12 horas de alojamiento en esa dependencia policial por una intervención anterior vinculada con una causa por delitos contra la propiedad. De esta manera, volvió a quedar a disposición de la Justicia por otro episodio ocurrido en Chimbas, se espera que esta vez la Justicia piense en la ciudadanía antes de liberar a esta persona.