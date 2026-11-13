Un hombre de 28 años fue detenido en Villa Hipódromo, en el departamento Rawson, luego de protagonizar una pelea callejera y quedar involucrado en un procedimiento contravencional. Durante la identificación, efectivos policiales descubrieron que tenía un pedido de captura vigente desde diciembre de 2022 por una causa vinculada a incidentes relacionados con el régimen de salidas transitorias.

El procedimiento se produjo alrededor de las 18:15, en la intersección de las calles Tumbes y Necochea, luego de que el operador de turno del CISEM comisionara a efectivos del Comando Radioeléctrico Sur ante un aviso por una gresca en la vía pública.

Al llegar al lugar, los uniformados observaron a dos hombres que se arrojaban golpes de puño entre sí. Ante esa situación, intervinieron para controlar el enfrentamiento e identificar a los involucrados.

Los policías entrevistaron a ambos sujetos, quienes fueron identificados como Washington Ariel Sosa Bustos, de 28 años, domiciliado en Villa Marini, Santa Lucía, y Alexander Andrada, de 27 años, con domicilio en calle Necochea.

A raíz del episodio, los dos hombres quedaron aprehendidos por infracciones al código de Faltas. El procedimiento quedó a disposición del Tercer Juzgado de Faltas, bajo el expediente contravencional 929/26, y ambos fueron trasladados a la Subcomisaría Villa Hipódromo.

Sin embargo, la situación de Sosa Bustos tomó otro rumbo cuando los efectivos consultaron sus datos personales a través del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP). Durante esa verificación, la operadora policial informó que el hombre registraba un pedido de captura vigente desde el 28 de diciembre de 2022.

La medida correspondía al legajo 7579/21-ST, caratulado como incidentes de salida transitoria. Según la información incorporada al procedimiento, la Justicia había dispuesto declarar en rebeldía a Sosa Bustos y revocar el beneficio de salida transitoria que oportunamente le concedieron para fortalecer los vínculos familiares.

A partir de esa resolución, también se había librado una orden de captura para que el hombre fuera localizado y puesto nuevamente a disposición de la autoridad judicial que intervenía en la ejecución de la sentencia.

Por ese motivo, además de las actuaciones contravencionales iniciadas por la pelea callejera, los efectivos debieron comunicar el hallazgo del requerimiento judicial y avanzar con las medidas correspondientes para hacer efectiva la captura.

La disposición estableció que, una vez concretada la detención, Sosa Bustos debía quedar alojado en carácter de comunicado en dependencias del Servicio Penitenciario Provincial, a disposición del juzgado que continuaba interviniendo en la causa.

De esta manera, un procedimiento que comenzó por una pelea entre dos hombres en plena vía pública terminó con el descubrimiento de un pedido de captura que permanecía vigente desde hacía casi cuatro años.