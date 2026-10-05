Un ladrón de 35 años fue detenido en Rawson luego de que ingresó a una vivienda de Villa Congreso y sustrajo una bicicleta rodado 29. La rápida intervención policial permitió localizarlo pocos minutos después, cuando circulaba por calles del Lote Hogar 5 con el rodado que había sido denunciado como robado.

El hecho ocurrió en un domicilio ubicado sobre calle 9 de Julio, en Villa Congreso, jurisdicción de la Subcomisaría Villa Hipódromo. Según informó la Policía, el damnificado, un hombre de 62 años, se encontraba dentro de su casa cuando escuchó ruidos provenientes del pasador de la reja de ingreso.

Al salir para verificar qué sucedía, observó a un desconocido que abandonaba el domicilio y se llevaba su bicicleta. El hombre aportó las características del sospechoso y del rodado, por lo que la situación fue comunicada al sistema de emergencias 911.

El operador recibió el alerta y transmitió a los efectivos que el presunto autor vestía ropa negra y llevaba una gorra. También se informó que había escapado en dirección al Conector Sur a bordo de una bicicleta Venzo rodado 29, de color rojo y con detalles amarillos.

Con esa información, personal del Comando Radioeléctrico Sur inició un operativo de búsqueda por la zona. Los efectivos recorrieron distintos sectores hasta llegar al interior del Lote Hogar 5.

La búsqueda tuvo resultado pocos minutos después. Sobre calle Virgen de Itatí, entre Lima y Beruti, los policías observaron a un hombre que coincidía con las características aportadas por el damnificado y que circulaba a gran velocidad en una bicicleta con las mismas características de la sustraída.

Los uniformados le dieron la voz de alto para que detuviera la marcha. Sin embargo, el sospechoso arrojó la bicicleta y continuó la fuga a pie. Los efectivos lo persiguieron y lograron interceptarlo a pocos metros del lugar.

El hombre de apellido Castro, de 35 años quedó detenido a disposición de la Justicia. En tanto, los policías recuperaron la bicicleta Venzo rodado 29 que había sido sustraída del domicilio de calle 9 de Julio.

El procedimiento quedó bajo la órbita de la UFI Flagrancia, que intervino para avanzar con las actuaciones correspondientes y determinar la situación procesal del acusado.