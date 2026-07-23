Un hombre de 34 años fue aprehendido este martes al mediodía luego de ser acusado de sustraer una puerta de aluminio de una vivienda ubicada en Villa Elizondo, en el departamento Pocito. El sospechoso fue localizado por efectivos del Comando Radioeléctrico Sur mientras se desplazaba por las inmediaciones del barrio Huarpe y quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Flagrancia.

El hecho ocurrió alrededor de las 12:58, en una vivienda ubicada en Villa Elizondo, en la manzana C, jurisdicción de la Subcomisaría Buenaventura Luna. La situación fue advertida luego de un aviso recibido por el operador de turno del CISEM, quien informó sobre la sustracción de una puerta de reja de aluminio con tela mosquitera.

A partir de la denuncia, personal policial inició un operativo de búsqueda con las características aportadas sobre el presunto autor. Los efectivos se entrevistaron con la damnificada, quien manifestó que su yerno había logrado recuperar el elemento sustraído. Además, aportó datos sobre el sospechoso, quien habría escapado en dirección al barrio Huarpe.

Según la información incorporada al procedimiento, el hombre vestía gomones blancos, una gorra y una campera de color claro. Con esos datos, los policías realizaron recorridas por la zona y localizaron a un sujeto que coincidía con las características aportadas a la altura de la manzana H del barrio Huarpe.

Los efectivos procedieron a la aprehensión de Roberto Javier Arguello, de 34 años, quien quedó vinculado al legajo Nº 46/26, caratulado hurto simple. Durante las actuaciones también se incorporaron registros fílmicos en los que se observó al sospechoso trasladando el elemento que había sido denunciado como sustraído.

El procedimiento fue llevado adelante por el cabo Javier Aciar y la agente Soledad Silva, quienes se desplazaron en el móvil H-93 de la División Comando Radioeléctrico Sur, dependiente del procedimiento de Comando Sur.

Una vez concretada la aprehensión, los efectivos pusieron lo ocurrido en conocimiento del Sistema Acusatorio. Tras interiorizarse de los detalles del caso, se hizo presente el ayudante fiscal de turno, Alejandro Díaz, quien impartió las directivas correspondientes y dispuso la intervención del fuero especial de Flagrancia.

El hombre quedó a disposición de la UFI Flagrancia, mientras que la puerta de reja de aluminio con tela mosquitera fue recuperada y quedó incorporada como elemento secuestrado en el marco de la investigación judicial.

La causa se originó en jurisdicción de la Subcomisaría Buenaventura Luna y quedó bajo investigación por el delito de hurto simple.