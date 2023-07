Lo hicieron enojar: la respuesta de Nate Díaz a Jake Paul antes de la pelea

Jake Paul liquidó a Nate Díaz con palabras hace pocos días, antes de lo que será la batalla entre ambos. El youtuber le dará la bienvenida a uno de los luchadores más populares de MMA en el cuadrilátero. En un combate correspondiente a la categoría de Peso Mediano, el 5 de agosto en Dallas, Texas, se verán las caras finalmente. De esa manera, el reconocido exluchador de UFC no se guardó nada contra el influencer.

"Este tipo piensa que en realidad va a golpear el trasero de todos y es más ruidoso que todos ustedes, tontos que realmente están golpeando el trasero de la gente. Así que ahora tengo que salir a boxear muy rápido y azotar el trasero de este hijo de puta para que sepamos quién es el verdadero azotador. Entiende lo que estoy diciendo", resaltó al principio Nate, en diálogo con Raw Talk de Bradley Martyn.

A continuación, Díaz acotó: "La gente dice: 'Oh, es un desajuste' y esto y aquello. Bueno, entonces lucha contra él, hijo de puta. Asegúrate de que las mejores peleas estén sucediendo porque eso es lo que estoy aquí para ver cuando veo peleas. Y estos tontos aparecen en las entrevistas: 'Somos verdaderos luchadores'. Demuéstralo hijo de puta. Voy a patearle el culo por hablar estupideces".

Nate Díaz quiere dormir a Jake Paul

"Y luego estaba hablando mierda con Conor McGregor y despreciando a su esposa, y mierda. En algunas cosas realmente irrespetuosas que no debería estar diciendo. Y nadie está diciendo mierda. Yo soy el que dijo, cállate la boca, perra. Voy a patearte el trasero de verdad. Terminaré con esta pelea y luego todo cambiará con cada pelea", argumentó la exestrella de UFC.

Para cerrar, Nate Díaz señaló: "La gente no entiende eso. Todo cambia con cada pelea. Como el programa de peleas de la semana pasada y cada programa de peleas que sucede cambia todo el grupo de mierda. Si me aceptan, me encantaría volver a la UFC. Tengo amor por Dana White de cualquier manera, no me importa lo que diga. Todo es negocio. Solo quiero hacer lo mío y volver a lo que hago. Lucha de verdad".