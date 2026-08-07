Un operativo de prevención del delito que realizó la Brigada de Investigaciones Este, acargo del Subcomisrio Vicente Vargas, en el centro sanjuanino terminó con la detención de un hombre de 32 años que llevaba un revólver oculto entre sus prendas de vestir. El procedimiento se desarrolló durante la noche de este jueves y derivó en el inicio de una causa penal por tenencia ilegal de arma de fuego.

El hecho ocurrió cerca de las 21, cuando efectivos de la brigada realizaban recorridas preventivas y tareas de averiguación de antecedentes en la zona de calle Las Heras, entre Ignacio de la Roza y Córdoba, en Capital. Mientras cumplían esas tareas observaron a un hombre cuya actitud les llamó la atención, por lo que decidieron interceptarlo para entrevistarlo e identificarlo.

Los investigadores establecieron que se trata de Sergio Emanuel Martínez, de 32 años, domiciliado en el departamento Chimbas. Al verificar sus datos personales constataron que registraba antecedentes, situación que motivó una requisa superficial por razones de seguridad.

Durante el palpado de urgencia, los efectivos encontraron entre la ropa del sospechoso un revólver de importantes dimensiones que, según las primeras apreciaciones policiales, se encontró en aparentes condiciones de funcionamiento y apto para ser utilizado. El hallazgo cambió el rumbo del procedimiento y dio paso a las actuaciones judiciales correspondientes.

Como los investigadores se encontraban trabajando de civil, solicitaron de inmediato la colaboración de personal uniformado de la Base Centro Cívico para asegurar el procedimiento y resguardar tanto el arma secuestrada calibre 32, como al detenido.

Una vez controlada la situación, los policías consultaron las directivas de la Base Acusatorio. Desde ese organismo dispusieron la intervención de un fiscal de la Unidad Fiscal de Investigación de Flagrancia, quien se trasladó hasta el lugar para supervisar las primeras medidas procesales y ordenar las actuaciones correspondientes.

Finalmente, Martínez quedó detenido y vinculado a una causa penal por el presunto delito de tenencia ilegal de arma de fuego. El revólver quedó secuestrado para ser sometido a las pericias de rigor, mientras la investigación avanzó para determinar el origen del arma y establecer si había sido utilizada en otros hechos delictivos o si presentaba algún impedimento legal.

El procedimiento forma parte de los controles preventivos que la Brigada de Investigaciones Este lleva adelante en distintos sectores de Capital y otros departamentos, con el objetivo de prevenir delitos, identificar personas y detectar situaciones que pudieran representar un riesgo para la seguridad pública.