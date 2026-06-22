La Selección ​Argentina de fútbol le ganó este lunes a la de Austria, con dos goles de Lionel Messi, obteniendo la clasificación a 16avos de final. Dirigida por Lionel Scaloni, la Scaloneta se enfrentó al equipo europeo en el estadio de Dallas, Texas, en su segundo partido de la Copa Mundial, tras la goleada del debut (3 contra Argelia).

Ahora que lidera el Grupo J y tras una jornada memorable para el 10 de la selección nacional quien se convirtió en el máximo goleador de la historia de los mundiales, se pueden revivir los mejores momentos y más emotivos del encuentro. Desde la falta contra Lautaro Martínez, el tiro de penal errado por Messi, los goles, las situaciones de fricción con los austriacos, los festejos, la manifestación de los hinchas y otras escenas que quedarán guardadas en la memoria.