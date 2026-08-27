Un hombre de 32 años fue aprehendido durante la tarde del martes luego de ser descubierto mientras intentaba sustraer prendas de vestir de un local comercial ubicado en inmediaciones de avenida Libertador y calle Tucumán, en Capital. El sospechoso fue encontrado escondido en el baño de la Biblioteca Franklin, hasta donde llegó después de ser perseguido tras el presunto intento de robo.

El sospechoso había sustraído dos prendas de abrigo del local comercial.

El hecho quedó caratulado como robo en grado de tentativa e intervino la UFI Flagrancia. El aprehendido fue identificado como Fabricio Gabriel Bartolaccini, de 32 años, domiciliado en Santa Lucía.

El episodio ocurrió el martes 25 de agosto, cuando personal de la División Comando Urbano recibió una comisión a través del operador de turno del 911. El aviso indicó que un efectivo policial que se encontraba realizando tareas de infante en la zona de la Biblioteca Franklin había solicitado apoyo.

Al arribar al lugar, los agentes se entrevistaron con el agente Lucas Moyano, perteneciente a la Dirección D-7, quien se encontraba cumpliendo funciones preventivas. En ese momento, un ciudadano le informó que perseguía a un hombre que habría cometido un hecho ilícito en el interior de la tienda Castellanas, ubicada en avenida Libertador y calle Tucumán.

De acuerdo con la información incorporada al procedimiento, el ciudadano que realizó la persecución era Javier Alejandro Muñoz, de 29 años, representante del comercio damnificado. Tras advertir la presunta sustracción, siguió al sospechoso hasta el sector de la Biblioteca Franklin.

Con la información aportada, los efectivos ingresaron al edificio y comenzaron la búsqueda del hombre. Finalmente, lo localizaron en el interior de uno de los baños. El sospechoso se encontraba subido sobre el inodoro y tenía en sus manos dos prendas de vestir.

Las prendas fueron reconocidas en el lugar por Muñoz como elementos que habían sido sustraídos del interior del comercio. Ante esta situación, los policías procedieron a la aprehensión de Bartolaccini y aseguraron los elementos recuperados.

En el procedimiento también intervinieron efectivos de la División Comando Urbano, entre ellos el cabo Rodrigo Quiroga y el agente Matías Albarracín, además del agente Lucas Moyano, de la Dirección D-7.

Luego de la aprehensión, los policías realizaron las comunicaciones correspondientes con el sistema acusatorio y pusieron en conocimiento de la situación al doctor Marcelo Bustos. Una vez presente en el lugar, el representante judicial inició el procedimiento especial de Flagrancia.

La causa quedó bajo la carátula de “Robo en grado de tentativa” y fue asignada a la UFI Flagrancia. El representante del comercio aportó los datos correspondientes como damnificado y las prendas recuperadas quedaron incorporadas a las actuaciones judiciales.