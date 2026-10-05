¡Lo puede perder todo! Escándalo con la China Suárez por culpa de Icardi

Eugenia la China Suárez y Mauro Icardi están nuevamente en el centro de la escena periodística tras las revelaciones de Yanina Latorre sobre el presente laboral de la actriz. La panelista analizó la drástica disminución de proyectos artísticos y comerciales de la figura del espectáculo argentino.

Según la información expuesta por Yanina Latorre en la radio, el delantero tendría un comportamiento determinante sobre los compromisos profesionales de su pareja. La periodista señaló que esta dinámica afectó previamente la carrera de otros vínculos cercanos al jugador de fútbol durante varios años.

Para mí ella ahora dejó de trabajar llevada por él. Icardi es un chico muy tóxico para eso, porque a Wanda tampoco la dejaba trabajar. Para mí es un error de Eugenia porque pierde una carrera. En la televisión, el cine, el teatro, nadie es imprescindible. Una vez que te quedaste fuera del sistema es muy difícil reinsertarte.

La problemática también salpica los ingresos y auspicios de la modelo, cuyos contratos publicitarios habrían caído notablemente debido al perfil mediático que rodea su vida sentimental. Las distintas marcas comerciales prefieren evitar la negatividad de los comentarios en las redes sociales.

Ella ya no tiene marcas, porque no quieren estar asociadas al quilombo. Por ahí en el posteo que ella sube, van las fans de Wanda o la gente que no la quiere y ponen cosas. A mí me parece que la China y Mauro no generan empatía.

El panorama económico y artístico de la joven queda expuesto en medio de las definiciones sobre su futuro domicilio junto al deportista. Las sumas operativas de sus contratos comerciales, estimadas en miles de dólares como $50000 o $100000, sufren un impacto directo por el rechazo de la audiencia digital.