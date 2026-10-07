Lo que nadie contó sobre Messi y Antonela Roccuzzo tras la despedida

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina generó una enorme conmoción en todos los hinchas que presenciaron su último partido. En ese contexto, Antonela Roccuzzo también se convirtió en la gran protagonista de la jornada al acompañar al capitán en todo momento.

Desde la tribuna junto a sus tres hijos y más tarde sobre el césped, la esposa del diez estuvo presente en cada paso. Su rol como sostén fundamental fue clave tanto en las grandes victorias como en las etapas de mayor dificultad de la carrera del futbolista.

Esta despedida marca el cierre de un ciclo no solo para el delantero, sino para todo su entorno cercano. Con el final de los compromisos internacionales, la pareja inicia un período de profundas transformaciones en la organización de su cotidianeidad diaria.

Reacomodar los tiempos y reinventar las rutinas será el nuevo desafío para Lionel Messi y Antonela Roccuzzo tras colgar la camiseta albiceleste. De esta manera, la familia entera se despide por completo de una histórica forma de vivir que los acompañó durante años.