Un hombre de 40 años fue detenido durante la mañana de este lunes en Villa Aeroparque, en Rawson, luego de que efectivos policiales lo sorprendieran transportando un lavarropas que minutos antes había sido sustraído de una vivienda de la zona. El procedimiento quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Flagrancia, que inició actuaciones por los delitos de hurto y violación de domicilio en concurso real.

El hecho ocurrió alrededor de las 6 de la mañana, cuando personal policial del Comando Radioeléctrico Sur fue comisionado por el sistema de emergencias 911 hasta Villa Aeroparque, donde se denunció la presencia de un delincuente en una vivienda.

De acuerdo con la información oficial, los efectivos del móvil H-92, integrado por el subinspector Sebastián Muñoz y la cabo Carla Hermosilla, llegaron hasta inmediaciones de calle Independencia y Cuesta del Viento. Allí observaron a un hombre que trasladaba sobre sus hombros un lavarropas a paleta de color blanco, marca Pac-Lea.

Al advertir la presencia policial, el sospechoso intentó darse a la fuga, pero fue interceptado a pocos metros del lugar. Durante la identificación, los uniformados le solicitaron que acreditara la procedencia del electrodoméstico, aunque no pudo justificar su tenencia.

Mientras se concretaba la aprehensión, otro móvil policial entrevistó a la persona que había efectuado el llamado al 911. Era la señora Priscila Vega, quien manifestó que había regresado de su trabajo y, al ingresar a su domicilio, escuchó ruidos extraños en el interior de la propiedad.

Según relató la mujer, ante la sospecha de que alguien se encontraba dentro de la vivienda decidió resguardarse y comunicarse con el servicio de emergencias. Luego de que cesaron los ruidos, salió para verificar la situación y descubrió que el portón de ingreso estaba abierto.

Al recorrer el inmueble, constató que le habían sustraído un lavarropas que se encontraba en la parte delantera de la casa. Las características del electrodoméstico denunciado coincidieron con las del lavarropas que transportaba el sospechoso al momento de ser interceptado por los efectivos policiales, por lo que se procedió al secuestro del elemento y a la aprehensión del acusado.

El detenido fue identificado como Félix Marcelo González Díaz, de 40 años, domiciliado en el barrio Independencia. La causa quedó registrada como "Hurto y violación de domicilio en concurso real".

Tras las consultas correspondientes al sistema acusatorio, se hizo presente el ayudante fiscal Mariano Teja, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia. El electrodoméstico recuperado quedó secuestrado como evidencia y será restituido a su propietaria una vez cumplidos los trámites judiciales correspondientes.