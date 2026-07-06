Lo que comenzó como un festejo familiar terminó con un procedimiento policial y una detención en Rawson. Un hombre salió de su vivienda para buscar un regalo destinado a su hijo y, al llegar hasta la calle, descubrió a un desconocido agazapado debajo de una camioneta estacionada frente al domicilio. Sin perderlo de vista, lo persiguió durante varios metros hasta lograr reducirlo con la ayuda de otras personas, mientras aguardó la llegada de la Policía.

El episodio ocurrió alrededor de las 23:45 del sábado sobre calle Urquiza, a la altura del 394, en Rawson. Minutos después, personal de la División Comando Radioeléctrico Sur, integrado por la oficial subinspectora Katya Gómez y el agente Agustín Valdez, respondió a un llamado realizado al sistema de emergencias 911 que alertó sobre una aprehensión civil en la intersección de calles Urquiza y Alem.

El sujeto detenido lanzó frente a los policías amenazas de muerte a quien lo atrapó.

Al arribar al lugar, los efectivos encontraron a un hombre mayor de edad reduciendo en el suelo a otro sujeto. Según explicó, salió del domicilio para retirar un regalo y en ese momento, observó a un hombre debajo de una camioneta perteneciente a un amigo. La situación le llamó la atención y decidió acercarse. Al advertir la presencia del vecino, el sospechoso escapó corriendo por la zona.

Fontivero inició una persecución que se extendió hasta la esquina noroeste de las calles Urquiza y Alem, donde finalmente logró interceptarlo y reducirlo hasta que llegó el móvil policial.

Los uniformados identificaron al sospechoso como Leonardo Gastón Reinoso, de 41 años, domiciliado en el barrio Sierras de Marquesado, en Rivadavia. Mientras era aprehendido, el hombre lanzó amenazas contra quien lo retuvo.

De acuerdo con las actuaciones policiales, Reinoso gritó: "A vos, viejo c....., ya conozco dónde vivís, te voy a matar", expresión que motivó la incorporación de un segundo hecho delictivo en el procedimiento, esta vez por amenazas simples.

Pocos minutos después se presentó en el lugar el ayudante fiscal Marcelo Bustos, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia.

Como resultado de las actuaciones, la causa quedó caratulada como robo en grado de tentativa y amenazas simples, mientras que el acusado permaneció detenido y quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Flagrancia, que continuó con la investigación para determinar las circunstancias del hecho y avanzar con el proceso judicial correspondiente.