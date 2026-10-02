Un hombre de 32 años fue detenido el lunes acusado de intentar robar elementos del interior de una camioneta en Pocito. El episodio ocurrió en la zona de calle Mendoza y Calle 5, en jurisdicción de la Comisaría 6ª. La situación fue advertida por un familiar del propietario del vehículo, quien se encontraba trabajando sobre el techo de la vivienda.

Según relató posteriormente el damnificado, de 54 años, estaba dentro de su casa cuando su hermano comenzó a advertirle a viva voz que estaban robando en la camioneta.

Desde el techo, el hombre había observado a un sujeto manipulando el vehículo y violentando el vidrio trasero derecho de una Toyota 4x4.

Llegó la Policía tras una aprehensión civil

Ante la situación, se produjo una aprehensión civil y se dio aviso a las autoridades. Personal del Comando Radioeléctrico Sur fue comisionado por el operador de Trueno Halcón.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron a un hombre tendido sobre el suelo, en la vereda norte de Calle 5. Inmediatamente procedieron a su aprehensión.

El sospechoso fue identificado como Cuello, de 32 años, domiciliado en el Lote Hogar N°33, Pocito.

El damnificado reconoció la situación y relató ante los efectivos cómo había sido advertido del intento de robo mientras se encontraba dentro de su vivienda.

Intervino la UFI Flagrancia

Tras la detención, se dio intervención a la UFI Flagrancia de turno, que quedó a cargo de las actuaciones correspondientes.

El caso quedó bajo investigación para determinar las circunstancias del intento de robo y la responsabilidad del hombre detenido.