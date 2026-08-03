Durante un operativo de prevención en Villa América, en el departamento Capital, efectivos policiales detuvieron a un hombre acusado de intentar sustraer accesorios de una camioneta Toyota, mientras su propietaria realizaba actividad física en el Club Social San Juan. El procedimiento quedó a disposición de la UFI Flagrancia, que inició una causa por hurto simple en grado de tentativa.

Las tapas que sacó de las ruedas de la camioneta.

El hecho comenzó cuando personal policial recibió un aviso a través del equipo de comunicaciones sobre la presencia de un hombre que vestía una campera gris con capucha y que presuntamente sustraía las ruedas de una camioneta gris estacionada sobre calle Chile, entre Perú y Estados Unidos, en el interior de Villa América, donde además quedó grabado en video cuando cometía el robo.

De inmediato, móviles policiales realizaron recorridas por la zona y localizaron a un hombre cuyas características coincidían con las aportadas en el aviso. El sospechoso caminaba con una mochila azul y fue interceptado por los efectivos junto al móvil 29-50.

Tras inmovilizarlo, los uniformados efectuaron un palpado preventivo y revisaron la mochila que llevaba consigo. En su interior encontraron dos centros de tapa de ruedas de color gris oscuro con el logotipo de Toyota, elementos que presuntamente habían sido extraídos del vehículo señalado por el denunciante.

La camioneta pertenece a una mujer que entrenada en el Club Social San Juan.

Los policías verificaron luego que la camioneta, una Toyota de color gris oscuro, dominio AG 606 PA, permanecía estacionada sobre la vereda sur de calle Chile. Poco después ubicaron a su propietaria, Analía Soledad Moyano Laspiur, de 44 años, quien se encontraba entrenando en el Club Social San Juan, situado frente al lugar donde había dejado el rodado.

La mujer reconoció los accesorios como pertenecientes a su vehículo y fue informada sobre el procedimiento realizado por los efectivos. Los elementos secuestrados quedaron incorporados a la investigación como evidencia del hecho.

El sujeto detenido fue identificado como Lisandro Leonel Cortez, de 35 años, con domicilio en Villa Centenario.

El aprehendido fue identificado como Lisandro Leonel Cortez, de 35 años, con domicilio en Villa Centenario, en Chimbas. Tras la intervención policial se mantuvo comunicación con la base del Sistema Acusatorio y posteriormente se hizo presente el ayudante fiscal Francisco Montaño, de la UFI Flagrancia en turno.

El funcionario judicial dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia bajo la carátula de hurto simple en grado de tentativa. Mientras tanto, el sospechoso quedó detenido a disposición de la Justicia.