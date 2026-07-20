Un joven de 19 años fue detenido este sábado luego de ser sorprendido en el interior de una vivienda de Pocito, donde habría ingresado con intenciones de sustraer elementos. El procedimiento se produjo en horas del mediodía, en un domicilio ubicado sobre calle Constitución al 1195, en Villa Ferra, jurisdicción de la Subcomisaría Buenaventura Luna.

El hecho se registró alrededor de las 11:40, cuando personal policial fue comisionado por el operador de turno de Trueno Halcón hacia la vivienda, debido a un aviso que alertó sobre la presencia de personas en el interior del domicilio. Al arribar, los efectivos se entrevistaron con el damnificado, Raúl Eduardo González, de 61 años, quien ya había reducido y retenido a un hombre que se encontraba en el fondo de su propiedad.

Los elementos que el sujeto detenido pretendía sustraer de la vivienda

De acuerdo con la información aportada por la Policía, el propietario encontró al sospechoso dentro del terreno y observó que llevaba en sus manos un reflector de color negro, mientras que a pocos metros de sus pies se encontraba un gato hidráulico de color rojo. Ambos elementos fueron reconocidos como de su propiedad.

Durante la inspección del lugar, el damnificado también constató el faltante de otras herramientas, entre ellas un taladro y una amoladora. Ante esta situación, los uniformados procedieron a formalizar la aprehensión del sospechoso, identificado como Alejandro Luján, de 19 años, quien registra domicilio en el barrio Colnguil, en Pocito.

Este reflector tenía los cables cortados.

En el procedimiento, los efectivos secuestraron un reflector sin marca visible, que tenía un cable cortado, un gato hidráulico y un rollo de cables. La Policía también tomó intervención sobre los elementos que habrían sido hallados en el lugar y que quedaron vinculados a la investigación.

El operativo estuvo a cargo de efectivos que se movilizaban en los móviles H-60 y H-93. Participaron el oficial ayudante Leandro Oyola, el cabo Renzo Carmona, el cabo primero Mario Herrera y el cabo Javier Aciar.

Luego de la aprehensión, los policías realizaron las consultas correspondientes al sistema acusatorio. Posteriormente, se hizo presente en el lugar el ayudante fiscal Marcelo Bustos, quien dio intervención a la UFI Flagrancia, previa consulta con el fiscal de turno.

La causa quedó caratulada como hurto agravado por escalamiento y fue incorporada al legajo Nº 44/26. El joven detenido quedó a disposición de la Justicia mientras avanzaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que ingresó a la propiedad y establecer el destino de los elementos que no fueron encontrados en el lugar.