Un hombre de 28 años fue detenido este miércoles en el ex basural municipal de Santa Lucía, luego de ser señalado como el presunto autor de un robo cometido en una vivienda ubicada en calle Buenaventura Luna, en jurisdicción de la Comisaría 5°. El procedimiento se inició después de que la propietaria advirtiera mediante las cámaras de seguridad que un desconocido había ingresado al domicilio y sustraído varios reflectores.

El hecho ocurrió alrededor de las 17:32, en una propiedad ubicada en Buenaventura Luna, lote 13. Desde Trueno Halcón comisionaron a personal de la Unidad Operativa Alto de Sierra Este, que se movilizó hasta el lugar en el móvil TC-25.

Al llegar, los efectivos entrevistaron a la damnificada, quien se encontraba en su automóvil Toyota Yaris de color gris. La mujer relató que había observado a través de las cámaras de seguridad a un hombre dentro de su propiedad, mientras retiraba distintos reflectores.

Los efectos que el detenido intentó llevarse.

Según la descripción aportada a los policías, el sospechoso llevaba un pantalón marrón claro, un buzo negro y una campera blanca. Después de cometer el robo, escapó del domicilio y se dirigió hacia el sector del ex basural municipal de Santa Lucía.

Con esa información, el cabo Rodrigo Luna y el agente Favio Serú iniciaron la búsqueda en la zona. Minutos después, los uniformados observaron a un hombre cuyas características coincidían con las aportadas por la damnificada.

Al advertir la presencia policial, el sospechoso comenzó a envolver distintos objetos con la campera blanca que llevaba puesta. Ante esta situación, los efectivos procedieron a su aprehensión a las 17:48, apenas 16 minutos después de que se registrara el hecho.

El detenido fue identificado como Alexis Omar Ramírez, argentino, soltero, de 28 años, domiciliado en el barrio San Judas Tadeo, de Santa Lucía. Durante el procedimiento, los policías secuestraron una campera marca Muaa de color blanco, con detalles negros y rojos, además de un reflector marca Jeluz de 30 watts y otro reflector marca Doler de 100 watts.

Los elementos quedaron vinculados al procedimiento y fueron puestos bajo resguardo como parte de las actuaciones iniciadas por el personal policial.

El caso fue caratulado como robo agravado por escalamiento. Luego de la aprehensión, los efectivos mantuvieron comunicación con la Base Acusatoria y recibieron directivas del fiscal Martín Morando para iniciar el procedimiento especial de Flagrancia.

La investigación quedó así bajo el sistema de Flagrancia, mientras se incorporaron al expediente las imágenes de las cámaras de seguridad, el relato de la damnificada y los elementos secuestrados durante la aprehensión.

El procedimiento permitió que el sospechoso fuera localizado pocos minutos después del robo, en el sector del ex basural municipal, donde finalmente fue reducido por los efectivos que habían acudido al lugar tras el aviso generado por las cámaras de seguridad.