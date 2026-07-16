La pasión por la Selección Argentina volvió a cruzar continentes. A más de 17.000 kilómetros de Atlanta, donde el equipo de Lionel Scaloni derrotó 2-1 a Inglaterra, miles de personas salieron a festejar en Bangladesh la clasificación a la final del Mundial 2026 como si se tratara de un triunfo de su propio país.

Las imágenes, que rápidamente se hicieron virales en las redes sociales, muestran calles repletas de hinchas vestidos con camisetas albicelestes, banderas argentinas y una celebración que recordó a los festejos que se vivieron en distintas ciudades del país.

Uno de los principales puntos de encuentro fue el campus de la Universidad de Daca, donde miles de personas siguieron la semifinal en una pantalla gigante instalada especialmente para la ocasión. Desde varias horas antes del partido, familias, estudiantes y grupos de amigos comenzaron a reunirse para alentar a la Selección.

El desarrollo del encuentro también se vivió con intensidad. El gol de Inglaterra silenció por unos minutos a los presentes, pero la ilusión regresó con el empate de Enzo Fernández y explotó definitivamente con el cabezazo de Lautaro Martínez que selló la clasificación argentina.

Tras el pitazo final, los festejos se trasladaron a las calles de Daca y de otras ciudades del país asiático. Hubo cánticos, banderas, fuegos artificiales y caravanas que reflejaron, una vez más, el vínculo especial que une a Bangladesh con la Albiceleste.

La devoción por Argentina no es nueva. Durante el Mundial de Qatar 2022, las multitudinarias celebraciones de los bangladesíes llamaron la atención del mundo y dejaron en evidencia una pasión que nació con Diego Maradona y se fortaleció con Lionel Messi.

Desde entonces, cada presentación de la Selección se vive como un acontecimiento nacional. Los partidos convocan a miles de personas en plazas, universidades y espacios públicos, mientras que cada victoria se celebra con una intensidad que sorprende incluso a los propios argentinos.

La clasificación a la final frente a Inglaterra volvió a demostrar que el amor por la camiseta celeste y blanca no entiende de fronteras ni de distancias. En Bangladesh, la ilusión por ver a la Argentina campeona del mundo también se vive como propia.