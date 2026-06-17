Locura en Bangladesh por los tres goles que Messi marcó en el Mundial

El inicio del Mundial 2026 trajo consigo una imagen que remite directamente a lo ocurrido en Qatar. A pesar de encontrarse a 17.000 kilómetros del lugar donde se desarrolla la competencia, los habitantes de Bangladesh demostraron que su vínculo con la selección argentina permanece intacto. El detonante de este estallido social fue la actuación de Lionel Messi en el primer partido del torneo.

Frente al equipo de Argelia, el capitán argentino anotó tres goles que aseguraron la victoria y los primeros tres puntos para su país. Este desempeño individual generó una respuesta inmediata en el territorio asiático, donde miles de personas se congregaron para seguir las acciones del encuentro a través de pantallas gigantes.

La Daffodil International University se convirtió en el epicentro de las celebraciones. En este establecimiento educativo, una multitud de estudiantes y seguidores locales se reunió para alentar al equipo sudamericano. Al momento de concretarse el tercer gol del jugador rosarino, el ambiente fue catalogado como "absolutamente electrizante" por quienes presenciaron la escena.

La intensidad de los festejos superó las previsiones de los organizadores. Ante la euforia por el resultado, los presentes sobrepasaron los controles de seguridad y ocuparon de forma masiva un escenario dentro del predio universitario. Esta movilización ratifica la vigencia de la pasión por el fútbol argentino en Bangladesh, que vuelve a ser noticia mundial por su apoyo incondicional al futbolista número 10.