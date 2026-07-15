El pitazo final que confirmó la histórica remontada de la Selección Argentina sobre Inglaterra desató un estallido de alegría en San Juan. Minutos después del triunfo por 2-1, cientos de hinchas comenzaron a llegar a la Plaza 25 de Mayo para celebrar el pase del equipo de Lionel Scaloni a una nueva final del Mundial.

Como ocurrió en las grandes conquistas de la Albiceleste, el corazón de la capital volvió a teñirse de celeste y blanco. Familias enteras, grupos de amigos y jóvenes con camisetas de Lionel Messi, Lautaro Martínez y Enzo Fernández coparon el centro sanjuanino entre abrazos, cánticos y bocinazos.

La remontada ante Inglaterra hizo que el desahogo fuera todavía mayor. Muchos siguieron el partido con nerviosismo en la Plaza 25 de Mayo con la pantalla ubicada en General Acha y calle Mitre. hasta los últimos minutos y, tras los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, el festejo fue inmediato. El grito de "¡Argentina, Argentina!" se escuchó de punta a punta en la Plaza 25 de Mayo.

Las banderas fueron protagonistas de la noche. Algunas flameaban desde los autos que recorrían las calles céntricas, mientras otras se desplegaban sobre los hombros de los hinchas. Los bombos marcaron el ritmo de los clásicos cantos dedicados a la Selección Argentina y no faltaron las bengalas que iluminaron la plaza durante varios minutos.

(Foto: DIARIO HUARPE)

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