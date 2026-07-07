Locura por ver a la Scaloneta: así está el tránsito en San Juan

La expectativa por el partido entre la Selección Argentina y Egipto, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, también se hizo sentir en las calles de San Juan. A minutos del inicio del encuentro, previsto para las 13 en Atlanta, el tránsito registró un importante congestionamiento en distintos sectores de la provincia.

Desde las primeras horas del mediodía, el movimiento vehicular fue mucho más intenso de lo habitual. La situación estuvo impulsada por la decisión de numerosos comercios, oficinas y empresas de modificar sus horarios de atención para permitir que empleados y clientes pudieran seguir el compromiso de la Albiceleste.

Además, tal como lo había anunciado el gobernador Marcelo Orrego, la Administración Pública Provincial finalizó su jornada laboral a las 12 horas, una medida adoptada para que los trabajadores estatales pudieran acompañar el encuentro de la Selección Argentina. La salida simultánea de miles de empleados públicos se sumó al intenso movimiento generado por el sector privado y contribuyó al congestionamiento vehicular registrado en distintos puntos del Gran San Juan.

Calles con demoras y gran circulación

Las principales avenidas y arterias céntricas mostraron una circulación lenta debido a la gran cantidad de vehículos que buscaban completar trámites, realizar compras o regresar a sus hogares antes del inicio del partido.

En distintos puntos de la ciudad se observaron largas filas de automóviles y demoras en cruces semaforizados, especialmente en las zonas comerciales, donde el flujo de personas aumentó considerablemente durante la mañana y el mediodía.

El Mundial también cambia la rutina

El encuentro de la Selección Argentina volvió a modificar la rutina de miles de sanjuaninos. Como suele ocurrir cuando juega la Albiceleste en instancias decisivas, muchas actividades se reorganizaron para que trabajadores, comerciantes y clientes pudieran seguir el partido.

Algunos locales decidieron cerrar sus puertas minutos antes del inicio del encuentro, mientras que otros redujeron su horario de atención. A esto se sumó la finalización anticipada de la actividad en la Administración Pública, lo que concentró una gran cantidad de personas en un corto período de tiempo y derivó en un fuerte movimiento vehicular.

Con el pitazo inicial cada vez más cerca, las calles comenzaron a vaciarse paulatinamente y la atención pasó del tránsito a las pantallas, donde miles de sanjuaninos siguieron con expectativa un nuevo desafío de la Selección Argentina en busca del pase a los cuartos de final del Mundial 2026.